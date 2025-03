CARNAVAL

Após confusão com PM, Jerônimo chama Kannário de 'cantor polêmico' e faz apelo por 'pacificação'

Governador pediu que Kannário trabalhe para "pacificar" a relação entre os foliões e a corporação



Wendel de Novais

Esther Morais

Publicado em 5 de março de 2025 às 12:39

Igor Kannário Crédito: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues falou nesta quarta-feira (5) sobre alguns momentos controversos com artistas no Carnaval. Ele chamou Igor Kannário de "um cantor polêmico", depois do artista abandonar o trio por conta de uma confusão com a Polícia Militar. Jerônimo fez um apelo para que Kannário trabalhe para "pacificar" a relação entre os foliões e a PM. "Eu já tinha pedido pela imprensa que a gente pudesse utilizar os nossos artistas, assim como ele, para inclusive pacificar essa relação entre o folião e a segurança pública e a Polícia Militar, principalmente, eu tenho pedido sempre isso, nós não podemos ver um artista colocando....".>

Além disso, Jerônimo afirmou que qualquer comportamento fora das regras de policiais será alvo de investigação. "Tudo que foi feito fora da linha e da orientação da polícia bicentenária vai ser apurado, mas sobre a postura do cantor eu quero continuar pedindo também a ele, que ele possa continuar cantando no carnaval da Bahia e ajudando a gente a criar um ambiente de paz entre os foliões que são fãs dele e aqueles outros que estão aprendendo a gostar", acrescentou. >

Ele continuou: "Nós não podemos nesse momento criminalizar ninguém, nós temos a democracia da cultura, que é isso que o Carnaval", disse ele. Ele pontuou que é preciso atender todos os estilos. "É um público, assim como a gente tem Armandinho, tem aqueles que cantam músicas mais velhas, aqueles que lançam, tem o estilo que, como se coloca, é da favela, que precisa ter, é a diversidade".>

Jerônimo minimizou outras confusões que aconteceram durante os dias de folia. "Eu quero ver o lado positivo. Eu vi nessa homenagem do Axé Music a unidade muito forte dos artistas. Acho que é isso que fica pra nós. Ali um entrevero entre um artista e outro, eu não posso polemizar isso porque é tão grande a participação de uma estrela como Léo Santana, Daniela, Ivete, Saulo", elencou. Para ele, momentos de união ficarão mais marcados. "Você vê os gestos, pra mim o que fica é o reconhecimento que nós temos 40 anos celebrando essa situação, vocês viram ali a imagem que o Saulo fez com a Polícia Militar, reverberou internacionalmente", acrescentou. >

Trio abandonado>

Igor Kannário interrompeu a apresentação e abandonou o trio pipoca que puxava na noite de segunda-feira (3) no Circuito Osmar (Campo Grande) após uma confusão com a Polícia Militar. O artista reclamou da forma que os PMs estavam tratando os foliões e criticou o uso de spray de pimenta durante a folia.>

Segundo Kannário, o efeito do gás chegou a atingir crianças que estavam na pipoca e os músicos em cima do trio. "Façam o trabalho com consciência e responsabilidade. Há famílias que estão aí embaixo. Se ver alguém badernando... precisa de spray de pimenta? Prende. O uso é prejudicial. Estou rouco aqui já", reclamou. >

Ele ainda pediu uma reunião com o Comandante-Geral da PM-BA, Coronel Coutinho, para resolver as divergências. "[Minha] pipoca precisa ser respeitada como a de Bell, Saulo. Não sou ladrão, não sou traficante, não devo nada e preciso de vocês [policiais] aqui para proteger as mulheres, os trabalhadores", solicitou.>

O discurso durou cerca de dez minutos e, ao final, o cantor desistiu e finalizou o show. "Não aguento mais. Tenho que ficar dialogando por coisas que acontecem há mais de 20 anos. Se for para cantar vendo a galera tomando porrada lá embaixo, não dá para mim", acrescentou.>