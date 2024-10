TRANCOSO

Corpo de ex-ator mirim da Globo será cremado no Rio de Janeiro

O corpo de João Rebello Fernandes, 45 anos, será cremado no Rio de Janeiro. Ele foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (24) enquanto aguardava uma amiga no município de Trancoso, no extremo sul do estado. Segundo informações da TV Bahia, ele estava estacionando o carro quando dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram contra a vítima que morreu no local.