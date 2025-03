SALVADOR

Deputado estadual protocola moção de aplausos para PMs envolvidos em ação com 12 mortos em Fazenda Coutos

Leandro de Jesus (PL) protocolou documento na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

A ação de intervenção da Polícia Militar, por meio da Rondesp, aconteceu na tarde da última terça-feira (4), último dia de Carnaval na cidade. A operação teve um ponto de partida: a invasão da facção carioca ao bairro de Fazenda Coutos em mais um capítulo da guerra com o Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação histórica no tráfico de drogas do local. >