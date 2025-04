SEGURANÇA

Enquete: você é contra ou a favor do uso das câmeras corporais por policiais?

A morte da jovem Ana Luiza, no último domingo (13), em uma ação da PM no bairro da Engomadeira, trouxe luz ao assunto novamente

A morte da jovem Ana Luiza Silva dos Santos , de 19 anos, no último domingo (13), em uma ação policial no bairro da Engomadeira, trouxe luz ao assunto novamente. A estudante universitária foi atingida por uma bala perdida e os moradores do local acusam os policiais de terem feito o disparo. Os agentes que participaram desta ação não usavam câmeras nas fardas , de acordo com informações do comandante da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves), o tenente-coronel Luciano Jorge. >

Apesar da resistência, estudos apontam que as câmeras corporais podem contribuir com a redução de mortes. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) revelam que, em janeiro do ano passado, houve queda de 45% nas mortes por intervenções policiais no Rio de Janeiro. O Batalhão de Operações Especiais (Bope), que passou a usar as câmeras nesse mês em questão, fez o menor número de operações no mês desde 2021. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022 também mostram que, em São Paulo, o programa de câmeras no fardamento dos policiais reduziu em 63,7% a letalidade policial no estado. >