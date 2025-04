SALVADOR

Fornecimento de luz é interrompido no campus de São Lázaro, da Ufba

Serviço enfrenta problema na manhã desta quarta-feira (23)

De acordo com a assessoria da Ufba, a Coelba já foi acionada para solucionar o problema. A reportagem questionou se as aulas foram suspensas, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. No X (ex-Twitter), estudantes relataram que um rato entrou no sistema, o que pode ter interrompido o fornecimento. >