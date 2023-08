Homem é morto a tiros no IAPI em carro de app após sair de audiência

Foi morto a tiros na quarta-feira (30) no IAPI Cristiano Jesus Santos Arrieiro, 30 anos, de acordo com informações da Polícia Civil. Ele estava dentro de um carro de transporte por aplicativo após sair de uma audiência de custódia.



De acordo com as primeiras informações, a vítima havia saído do Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, no bairro da Sussuarana, quando foi interceptado por um homem em uma motocicleta, que efetuou os tiros. Essa foi a terceira morte no IAPI em pouco mais de 24 horas.