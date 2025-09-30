CINETEATRO 2 DE JULHO

Salvador recebe palestra sobre autoconhecimento e espiritualidade neste sábado (4)

O evento propõe um espaço de reflexão e aprendizado sobre temas ligados ao autoconhecimento e à espiritualidade

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:13

Mário Meier Crédito: Reprodução

O filósofo, psicanalista e cabalista Mário Meir estará em Salvador neste sábado para conduzir a palestra “O Contrário do Medo é o Amor: Semeie confiança, pertencimento e transformação”, no Cineteatro 2 de Julho, na TVE , no bairro da Federação. O evento propõe reflexões sobre como transformar o medo em amor e fortalecer laços comunitários por meio da tradição da Cabala Ancestral.

Segundo a divulgação oficial, a proposta é criar um espaço de escuta e reconexão interior, que respeite as raízes culturais da Bahia e incentive novas formas de pensar educação, espiritualidade e políticas do cuidado. A atividade também inclui um brunch de confraternização após a palestra.

Reconhecido internacionalmente, Mário Meir é pensador humanitário, professor, escritor e presidente da Academia de Cabala desde 1990. Discípulo direto dos mestres Daniel Benari e Tulla Sore, ele criou o conceito de “Nomadismo Ontológico”, filosofia que rompe com a rigidez das identidades e propõe o ser em fluxo. É também pesquisador de civilizações semíticas e africanas, com vasta produção em mitologia, simbologia e linguagens sagradas.