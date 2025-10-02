INSEGURANÇA

'Uma cidade histórica como Cachoeira hoje vive aterrorizada', afirma ACM Neto

Recôncavo Baiano, especialmente os municípios de Cachoeira, Muritiba e São Félix, vive risco iminente de confronto entre facções

Pombo Correio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:54

São Félix Crédito: Reprodução Iphan

A escalada da violência no Recôncavo Baiano, especialmente nos municípios de Cachoeira, Muritiba e São Félix, motivou mais uma crítica do ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto. Ele lamentou a situação e responsabilizou o governo estadual pela falta de ações efetivas no combate à criminalidade.

“Qualquer baiano fica de coração partido ao ver uma notícia como essa. Uma cidade histórica como Cachoeira, que tanto nos orgulha pela cultura e pela tradição, hoje vive aterrorizada pela guerra das facções. A Bahia não merece isso. E só vamos mudar essa realidade quando tivermos coragem de tirar do poder esse governo que está há 20 anos assistindo de braços cruzados à violência tomar conta do nosso estado. Acorda, Jerônimo!”, afirmou.

ACM Neto Crédito: Divulgação

A região vive um clima de tensão com a disputa entre integrantes do Bonde do Maluco (BDM), que controlam Cachoeira e Muritiba, e o Comando Vermelho (CV), que atua em São Félix. Informações apontam risco iminente de confronto entre os grupos, o que levou ao reforço policial nas cidades. Policiais da CIPE Catinga Litoral Norte foram destacados para a área, com duas guarnições em cada município.

Além da rivalidade entre as facções, surgiram relatos de ameaças contra policiais militares, inclusive fora do horário de serviço, o que intensificou os cuidados da tropa. Até o momento, a presença ostensiva da polícia tem evitado confrontos diretos, mas o clima de insegurança permanece, deixando a população em alerta.