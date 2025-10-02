Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Uma cidade histórica como Cachoeira hoje vive aterrorizada', afirma ACM Neto

Recôncavo Baiano, especialmente os municípios de Cachoeira, Muritiba e São Félix, vive risco iminente de confronto entre facções

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:54

São Félix
São Félix Crédito: Reprodução Iphan

escalada da violência no Recôncavo Baiano, especialmente nos municípios de Cachoeira, Muritiba e São Félix, motivou mais uma crítica do ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto. Ele lamentou a situação e responsabilizou o governo estadual pela falta de ações efetivas no combate à criminalidade.

“Qualquer baiano fica de coração partido ao ver uma notícia como essa. Uma cidade histórica como Cachoeira, que tanto nos orgulha pela cultura e pela tradição, hoje vive aterrorizada pela guerra das facções. A Bahia não merece isso. E só vamos mudar essa realidade quando tivermos coragem de tirar do poder esse governo que está há 20 anos assistindo de braços cruzados à violência tomar conta do nosso estado. Acorda, Jerônimo!”, afirmou.

ACM Neto
ACM Neto Crédito: Divulgação

A região vive um clima de tensão com a disputa entre integrantes do Bonde do Maluco (BDM), que controlam Cachoeira e Muritiba, e o Comando Vermelho (CV), que atua em São Félix. Informações apontam risco iminente de confronto entre os grupos, o que levou ao reforço policial nas cidades. Policiais da CIPE Catinga Litoral Norte foram destacados para a área, com duas guarnições em cada município.

Além da rivalidade entre as facções, surgiram relatos de ameaças contra policiais militares, inclusive fora do horário de serviço, o que intensificou os cuidados da tropa. Até o momento, a presença ostensiva da polícia tem evitado confrontos diretos, mas o clima de insegurança permanece, deixando a população em alerta.

FACÇÕES CV TCP BDM KATIARA

Liderança do BDM morrem em confronto com a PM em Castelo Branco por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' manda PM ir pra cima do CV por redes sociais
'Diaba Loira' entra para o Disque Denúncia por Reprodução
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
A Tropa encontra fuzil e faz deboche do Comando Vermelho por Divulgação
Suposto comunicado do Comando Vermelhor causa terror em bairros de Eunápolis por Divulgação
Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho chega ao Centro da maior cidade do interior baiano por Bruno Wendel/CORREIO
"Cara Preta" morre em confronto com a Polícia Civil. Ele era liderança do Comando Vermelho por Reprodução
O líder do grupo criminoso Comando Vermelho, Marcelo Pinheiro (2-D), conhecido como "Piloto", é visto em um helicóptero de polícia do estado do Paraná, após ser expulso do Paraguai. por AFP
Comando Vermelho: mulher é morta a tiros de escopeta e fuzil por Acervo Pessoal
MA região é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que vem sofrendo ataque do BDM por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
"Mari" era mulher do traficante Pitty, fundador do Comando da Paz, hoje Comando Vermelho por Divulgação
Comerciante é assassinado por não pagar taxa ao Comando Vermelho por Divulgação
CV caça rivais e quase mata inocentes em Dias d'Ávila por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
Edson, o Gana, líder do CV em Arembepe por SSPBA
Traficante Gana, líder do CV em Arembepe por SSPBA
Aldeia Hippie vira refúgio do CV e polícia faz operação contra o tráfico por Ascom PC
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Diaba Loira do CV por Reprodução
Professor era uma liderança do CV por Reprodução
Traficante de drogas e armas Phillip da Silva Gregório, o Professor, apontado como um dos chefes do CV, trocava mensagens com PMs por Reprodução
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
Empresário assassinado usava a academia para guardar armas do CV em Dias d'Avila  por Divulgação
Família feita refém é liberada e traficantes do CV são presos pela polícia por Wendel de Novais
Vínicius, do BDM, foi executado por integrantes do CV após fazer story por Reprodução
Quatro já morreram em três dias após ataque do CV no Subúrbio por Divulgação
CV marcou paredes para informar domínio em Mirantes de Periperi há 3 meses por Reprodução
Moradores de Mangabeira vivem sob a tensão do CV por Bruno Wendel/CORREIO
Pichação do CV em fachada de casa no Curuzu por Arisson Marinho/CORREIO
Rua foi fechada com inscrição do CV por Divulgação
Pocoyo tinha fotos com sinais em referência ao BDM por Reprodução
Pocoyo tinha fotos com sinais em referência ao BDM por Reprodução
Pastora prevê morte de influenciador dias antes de ele ser morto pelo BDM por Divulgação
Intermediador das negociações do BDM é preso com arsenal em Sapeaçu por Ascom PCDF
"Paulo Escopeta" era ex-PM , assalnte internacioal de banco e um dos fundadores do BDM por Divulgação
"Pateta" do BDM foi preso em sua mansão em Jauá por Divulgação
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
BDM de luto: integrantes lamentam a morte de Russo por Divulgação
Comunicado diz que BDM agora é TCP por Reprodução
Aliança TCP/BDM chega a Salvador para contraatacar o CV por Reprodução
Mistério: Quem matou Rafael? Jovem era querido, mas seu nome era por Reprodução
Líder do BDM, Dadá, chegou a ter prisão domiciliar revogada, mas já havia fugido quando foi procurado pela Justiça por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
Thiago da Silva era conhecido como Scoob ou Cebola' por Reprodução
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara, Roceirinho estava perto de ir para o semiaberto, mas teve preventiva decretada por SSPBA
Alan Santos, o Junior Pial, é o 'número 2' da Katiara por SSPBA
Polícia encontra acampamento da Katiara em Valéria por Divulgação
Sigla da Katiara em muro em Cajazeiras XI por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 78
Liderança do BDM morrem em confronto com a PM em Castelo Branco por Redes sociais

Leia mais

Imagem - Rondesp agora são batalhões: o que as comunidades de Salvador e RMS podem esperar?

Rondesp agora são batalhões: o que as comunidades de Salvador e RMS podem esperar?

Imagem - De gestos a marcas: saiba quais os símbolos que podem matar na Bahia

De gestos a marcas: saiba quais os símbolos que podem matar na Bahia

Imagem - ‘É pra fechar tudo’: quem está por trás do ‘toque de recolher’ em São Marcos?

‘É pra fechar tudo’: quem está por trás do ‘toque de recolher’ em São Marcos?

Mais recentes

Imagem - Confira o calendário das corridas de rua da Bahia neste mês de outubro

Confira o calendário das corridas de rua da Bahia neste mês de outubro
Imagem - Veja qual é o principal motivo que leva os baianos a viajarem

Veja qual é o principal motivo que leva os baianos a viajarem
Imagem - 11 alimentos para reforçar a imunidade na primavera

11 alimentos para reforçar a imunidade na primavera

MAIS LIDAS

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
01

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões
03

Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões

Imagem - Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'
04

Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'