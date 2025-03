28 DE FEVEREIRO

Como foi o dia em que médicos avaliaram se era melhor deixar o Papa Francisco morrer

“Foi o pior momento. Pela primeira vez vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas ao seu redor", avaliou chefe de equipe médica

Uma revelação feita pelo chefe da equipe médica do Papa Francisco assustou católicos em todo mundo. Sergio Alfieri disse que o pontífice, de 88 anos, chegou em um momento tão ruim durante sua internação hospitalar que os médicos consideraram interromper o tratamento para que ele pudesse "morrer em paz" . De acordo com Alfieri, o pior momento ocorreu em 28 de fevereiro, quando o pontífice teve uma piora drástica em seu estado de saúde.>

O dia decisivo na saúde do Papa: da melhora matinal à crise à tarde >

Na madrugada de 28 de fevereiro, o Vaticano divulgou o primeiro boletim positivo sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Após duas semanas internado na Policlínica Gemelli em Roma por pneumonia bilateral, o pontífice havia tido uma noite tranquila e não estava mais em estado crítico, segundo informações repassadas à France Presse. A notícia aliviou fiéis ao redor do mundo que acompanhavam atentamente a situação do líder da Igreja Católica. >