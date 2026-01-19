Despedida no mundo da moda: Morre Valentino Garavani, estilista criador do 'vermelho valentino'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:20
O fundador de uma das marcas mais tradicionais do mundo da moda, Valentino Garavani, morreu nesta segunda (19) aos 93 anos, na capital da Itália, Roma. A notícia foi confirmada pela Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti através das redes sociais. No comunicado, foi informado que o estilista partiu pacificamente em sua residência, em Roma, cercado por seus entes queridos.
Apelidado de "o último imperador", título de um célebre documentário de 2008, Valentino foi o arquiteto de um estilo que unia o romantismo clássico à sofisticação absoluta, adjetivos dados por revistas como Harper 's Bazaar e W Magazine. Sua marca registrada, o "Vermelho Valentino" (uma tonalidade específica de vermelho vibrante), tornou-se um símbolo global de poder e feminilidade, chegando a ser catalogada pela Pantone.
Ao lado de seu sócio e companheiro de vida, Giancarlo Giammetti, Valentino construiu um império que vestiu as mulheres mais icônicas das últimas décadas. Entre suas clientes mais famosas estavam Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Julia Roberts, a Rainha Máxima da Holanda e a atriz Gwyneth Paltrow, que escreveu sobre ele em seu instagram.
Nascido em Voghera, na Itália, em 1932, Valentino mudou-se para Paris ainda jovem para estudar na École des Beaux-Arts. Após estagiar em ateliês como o de Guy Laroche, retornou à Itália em 1959 para fundar sua própria maison em Roma. Sua ascensão foi meteórica, consolidando a capital italiana como um polo de alta-costura capaz de rivalizar com Paris.
O “couturier”, como é chamado o ofício de costureiro em francês, ganhou um tom místico dado por Valentino. "Eu sei o que as mulheres querem: elas querem ser bonitas", diz no documentário "Valentino: The Last Emperor". Essa visão fez o estilista se tornar o nome preferido dos ricos e famosos.
Embora tenha se aposentado oficialmente das passarelas em 2008, após 45 anos de carreira, Valentino permaneceu como uma figura central da cultura italiana e um mentor para novas gerações. Atualmente, a direção criativa da marca está sob o comando de Alessandro Michele, que rendeu homenagens ao fundador, descrevendo-o como "uma estrela indiscutível e uma figura central na história cultural".
O velório de Valentino Garavani será realizado nesta quarta (21) e quinta-feira (22), na Piazza Mignanelli, em Roma. O funeral está marcado para a sexta-feira (23), às 11h (horário local), na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.