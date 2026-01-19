Acesse sua conta
Despedida no mundo da moda: Morre Valentino Garavani, estilista criador do 'vermelho valentino'

O lendário estilista morreu aos 93 anos; o velório vai acontecer na Piazza Mignanelli, em Roma, na Itália

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:20

Valentino Garavani, fundador de uma das maiores casas de moda do mundo Crédito: Reprodução

O fundador de uma das marcas mais tradicionais do mundo da moda, Valentino Garavani, morreu nesta segunda (19) aos 93 anos, na capital da Itália, Roma. A notícia foi confirmada pela Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti através das redes sociais. No comunicado, foi informado que o estilista partiu pacificamente em sua residência, em Roma, cercado por seus entes queridos.

Apelidado de "o último imperador", título de um célebre documentário de 2008, Valentino foi o arquiteto de um estilo que unia o romantismo clássico à sofisticação absoluta, adjetivos dados por revistas como Harper 's Bazaar e W Magazine. Sua marca registrada, o "Vermelho Valentino" (uma tonalidade específica de vermelho vibrante), tornou-se um símbolo global de poder e feminilidade, chegando a ser catalogada pela Pantone.

Ao lado de seu sócio e companheiro de vida, Giancarlo Giammetti, Valentino construiu um império que vestiu as mulheres mais icônicas das últimas décadas. Entre suas clientes mais famosas estavam Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Julia Roberts, a Rainha Máxima da Holanda e a atriz Gwyneth Paltrow, que escreveu sobre ele em seu instagram.

"Tive a sorte de conhecer e amar Valentino — de conhecer o homem de verdade, em particular. O homem apaixonado pela beleza, pela família, pelas musas, pelos amigos. Pelos cachorros, pelos jardins e por uma boa história de Hollywood. Eu o amava muito. Adorava como ele sempre me pedia para 'pelo menos usar um pouco de rímel' quando eu ia jantar com ele. Adorava sua risada travessa. Parece o fim de uma era. Sentirei muita falta dele, assim como todos que o amavam. Descanse em paz, Vava", escreveu a atriz.

Nome do Autor da Citação

Nascido em Voghera, na Itália, em 1932, Valentino mudou-se para Paris ainda jovem para estudar na École des Beaux-Arts. Após estagiar em ateliês como o de Guy Laroche, retornou à Itália em 1959 para fundar sua própria maison em Roma. Sua ascensão foi meteórica, consolidando a capital italiana como um polo de alta-costura capaz de rivalizar com Paris.

O “couturier”, como é chamado o ofício de costureiro em francês, ganhou um tom místico dado por Valentino. "Eu sei o que as mulheres querem: elas querem ser bonitas", diz no documentário "Valentino: The Last Emperor". Essa visão fez o estilista se tornar o nome preferido dos ricos e famosos.

Embora tenha se aposentado oficialmente das passarelas em 2008, após 45 anos de carreira, Valentino permaneceu como uma figura central da cultura italiana e um mentor para novas gerações. Atualmente, a direção criativa da marca está sob o comando de Alessandro Michele, que rendeu homenagens ao fundador, descrevendo-o como "uma estrela indiscutível e uma figura central na história cultural".

O velório de Valentino Garavani será realizado nesta quarta (21) e quinta-feira (22), na Piazza Mignanelli, em Roma. O funeral está marcado para a sexta-feira (23), às 11h (horário local), na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

