MUNDO

Escandalo no PSG: Jogador é acusado de trabalho escravo e alega "traição de confiança"

Família colombiana denuncia jornadas de 82 horas sem folga na casa do jogador

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:55

Lucas Hernández Crédito: Divulgação/PSG

O defensor do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, Lucas Hernandez, e sua companheira estão sob investigação. O casal é alvo de acusações relacionadas a tráfico de pessoas e contratação de trabalho ilegal. A informação foi divulgada pelo Ministério Público de Versalhes, nesta quarta-feira (21). As informações são do portal CNN.

Em sua defesa, o casal negou qualquer irregularidade. Eles afirmaram ter agido com bondade e boa-fé, sustentando a tese de que foram, na verdade, vítimas de uma manipulação externa. A apuração detalha as denúncias feitas por uma família colombiana de cinco integrantes. Eles alegam terem trabalhado em situação irregular para o jogador e sua parceira entre o período de setembro de 2024 e novembro de 2025.

De acordo com as informações, os cidadãos colombianos exerciam funções de segurança e babá. No entanto, eles não tinham direito a dias de descanso e enfrentavam jornadas exaustivas que, em certas ocasiões, atingiam entre 72 até 84 horas semanais de trabalho.

Por meio de um comunicado oficial, Hernandez, campeão do mundo em 2018, e sua companheira, Victoria Triay, refutaram as acusações apresentadas pela família. "Abrimos as portas de nossa casa e de nossas vidas para indivíduos que se apresentaram como amigos, que buscaram nossa benevolência e por quem nutrimos um afeto real", declarou o casal.