Retirados por policiais e prejuízo de R$ 100 mil: família baiana relata pesadelo em voo da Air France

Empresário, esposa e duas filhas foram retirados da aeronave após um de seus assentos ser entregue a um passageiro francês

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21:15

Confusão aconteceu porque outro passageiro ocupava um dos assentos comprados pelos baianos Crédito: Reprodução

O que deveria ser o retorno tranquilo de uma viagem à Europa se tornou um pesadelo para uma família baiana. O empresário Ivan Lopes retornava para Salvador com a esposa e as duas filhas, uma de 25 e outra de 11 anos, no último dia 14. Eles foram expulsos do avião pelo comandante da aeronave e retirados por policiais armados.

A confusão, registrada em vídeo pelos baianos, começou com uma mudança na categoria dos assentos que Ivan e a família ocupariam. Após sair de Milão, na Itália, e chegar em Paris, na França, para embarcar no voo que os levaria à capital baiana, o empresário fez um upgrade (uma atualização para um setor superior) nas passagens, após uma oferta da companhia aérea, a Air France.

"Nos foi ofertado um upgrade no voo, da nossa classe de origem, a Econômica Premium, para a classe Executiva pelo valor de 399 euros cada [o equivalente a R$ 2,5 mil], totalizando 1.596 euros [cerca de R$ 10 mil], já que éramos quatro passageiros. Aceitamos e pagamos", disse.

Ao chegar no portão de embarque para o voo AF 562, eles foram surpreendidos com a troca de um dos bilhetes, de uma das filhas, para a classe Econômica Premium. "A companhia alegou que nosso assento, o 7L, apresentava problema técnico", contou. No entanto, quando entraram na aeronave viram que o assento estava ocupado por outro passageiro. "Constatamos que o defeito não estava em nossa poltrona, mas sim no assento 5L. Já a poltrona 7L estava ocupada por um passageiro francês, supostamente funcionário da própria Air France", revelou.

Família registrou o assento que comprou ocupado por outro passageiro Crédito: Reprodução

Os baianos, então, questionaram a justificativa para a mudança de assento e a confusão teve início. No vídeo gravado, é possível ver o comandante da aeronave ameaçando chamar a polícia. "Esse é o último aviso, se eu te avisar mais uma vez, eu chamo os policiais", disparou.

Em seguida, uma comissária de bordo pediu uma das passagens. "Você tem dois bilhetes, você tem que dar o outro bilhete. Precisamos da outra passagem aérea. Para a Premium, você tem a passagem Premium", falou a mulher. Uma das filhas do empresário pediu para gravar a passagem como prova. "Você não vai filmar nada. [...] Você não está autorizada a filmar", rebateu a comissária.

Xenofobia

Ivan comentou sua indignação diante da forma como a equipe tratou a sua família. "O episódio ganhou contornos ainda mais graves diante da conduta do comandante, que atuou de forma exaltada, autoritária, gritando com minha esposa e filha, e sem qualquer inteligência emocional ou empatia, escalando um conflito que poderia e deveria ter sido resolvido com diálogo, equilíbrio e respeito", afirmou.

Segundo o empresário, tanto ele quanto seus familiares perceberam um tratamento diferente por serem brasileiros. "O aspecto mais alarmante foi a presença de uma criança de 11 anos, que presenciou toda a cena, incluindo constrangimento público, discussões e a retirada forçada da família do avião, que foi conduzida por policiais armados", lamentou.

De volta ao aeroporto, segundo o baiano, sua família foi hostilizada por funcionários da Air France, além de não receber assistência adequada da companhia. "Não nos deu nenhuma solução, alegando que nós teríamos causado prejuízo para a Air France e não teríamos direito a nada. E que se quiséssemos embarcar em outro voo teríamos de pagar uma nova passagem para o dia seguinte", recordou.

Ivan, sua esposa e filhas retornaram a Salvador em um voo de outra companhia. "Desistimos do que nos foi imposto pela Air France e decidimos realizar a compra das novas passagens, da mesma classe (executiva), em outra companhia aérea, conforme orientação jurídica do nosso advogado", contou o empresário, que vai acionar a Justiça contra a companhia aérea.