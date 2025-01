TRADIÇÃO

Juntos, Bruno Reis e ACM Neto marcam presença na Lavagem do Bonfim

Gestores ressaltam a importância do evento para o calendário de verão da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 15:04

Bruno Reis (União Brasil), ACM Neto (União Brasil) e Ana Paula Matos (PDT) Crédito: Divulgação

Vitoriosos nas urnas em 2024, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil, e o ex-prefeito e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, marcaram presença em mais uma Lavagem do Bonfim, acompanhados da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). Por volta das 8h desta quinta-feira (16), os gestores chegaram à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Comércio. Após participarem do culto ecumênico, seguiram juntos durante a Caminhada de 'Corpo e Alma' até a Colina Sagrada.

Reeleito em outubro do ano passado com cerca de 80% dos votos, Bruno Reis destacou a importância da Lavagem do Bonfim para o crescimento econômico da cidade no verão e o fortalecimento do turismo. Durante entrevista à TV Bahia, o gestor destacou a preparação da prefeitura para a realização da maior festa cultural-religiosa da Bahia.

"Desde toda a limpeza da área, o ordenamento do trânsito, a colocação de pórticos, distribuição de protetor solares.. É todo um ordenamento pra chegar à Colina Sagrada. Que todos possam vir aqui fortalecer a sua fé, seja a primeira oração aqui na Conceição da Praia até a Igreja do Bonfim. Que possa ocorrer com tranquilidade e todos possam ter a alegria de participar deste grande evento", disse.

Segundo o gestor municipal, a expectativa é de que o público participante do tradicional festejo ultrapasse mais de 1 milhão de pessoas. "Pessoas que venham aqui para agradecer ao Senhor do Bonfim pelo ano de 2024, por tantas bênçãos e realizações, e pedir a proteção para 2025. A expectativa é grande em relação a 2025, para ter a capacidade de tirar no papel de grandes projetos, e também para que a gente possa ter um ano melhor", indicou.

Ao CORREIO, Bruno apontou que essa ano tem o maior número de entidades participando do desfile. "Expectativa de superar as edições anteriores em 79 entidades que vão participar oficialmente do desfile. É o maior número da história. Vocês estão vendo o início do cortejo lotado, com dificuldade de andar, graças ao Senhor do Bonfim muita gente veio aqui para fortalecer sua fé, pedir proteção, sabedoria e Senhor do Bonfim nos ajudar para 2025 ser um ano especial. Essa é a festa que abre literalmente os caminhos, abre o ano, abre os festejos populares da Bahia, então viva o Senhor do Bonfim", celebrou.

Apesar do dia ter amanhecido nublado, com a previsão de algumas pancadas de chuva durante a caminhada, o ato de fé não perdeu o encanto. O público, que mistura o sagrado e o profano, ao caminhar pelas ruas da Cidade Baixa, acolheu Bruno Reis e ACM Neto. Após passarem pelo Mercado Modelo, os políticos foram carregados nos ombros e reverenciados pela população. Antes disso, o vice-presidente do União Brasil destacou a importância da Lavagem para agenda de verão da cidade.

"É impressionante porque a cada ano que passa a festa cresce mais, seja pela participação dos baianos como pela vinda de turistas, que hoje invadem a cidade, no bom sentido, tomam conta do verão de Salvador. Tudo isso com ambiente muito especial da nossa fé, devoção ao Senhor do Bonfim, tradição religiosa da Bahia e dos baianos. Um momento muito feliz para a cidade porque sabe que é consolidação de um trabalho que prepara Salvador e encara os eventos populares como um elemento importante não só da cultura, da tradição, mas também da economia da cidade", destacou Neto.

O político também lembrou o momento crítico da segurança baiana. "Pedir que esse ano de 2025 seja feliz para todo mundo. Um ano que a gente possa ter mais notícias de paz, menos violência, menos vítimas da insegurança que se instalou no nosso estado nos últimos anos. Esse é o pedido principal que a gente faz, de proteção ao nosso povo, à vida dos baianos", acrescentou.

Sucesso a cada ano

A cada ano que passa, a Lavagem do Bonfim recebe um número de participantes maior. Neste ano, além da expectativa elevada para o público da caminhada, a Corrida Sagrada, que ocorre nas primeiras horas do dia, quase dobrou o número de corredores em comparação ao ano passado. A informação foi confirmada ao CORREIO pelo presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

A prova deste ano reuniu 1,5 mil atletas baianos, brasileiros e estrangeiros na manhã desta quinta-feira (16), em um percurso de 6,8 km. "A gente vem fortalecendo esse calendário esportivo e tem todo o potencial para se transformar na nossa São Silvestre. Acho que é uma prova importante para esse calendário (...) Tivemos 1,5 mil participantes e acho que, se tivéssemos aberto 3 mil inscrições, teríamos 3 mil participantes", afirmou Edington.

A prova teve largada na Basílica da Conceição da Praia, no Comércio, e chegada na Colina Sagrada, ao lado da Basílica Santuário Senhor do Bonfim. No ano passado, 862 competidores completaram o percurso, de acordo com a Federação Bahiana de Atletismo.