Baiana de acarajé promove 15ª edição do 'Xinxim Solidário' em Marechal Rondon

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Nauan Sacramento
Publicado em 19 de março de 2026 às 20:23
O bairro de Marechal Rondon recebe, a partir das 18h deste sábado (21), a 15ª edição do Xinxim Solidário. A iniciativa, idealizada pela baiana de acarajé Dinalva Gomes, une a gastronomia tradicional da Bahia a uma grande rede de arrecadação de donativos. O evento ocorre em frente ao seu tabuleiro, na Rua Vicente Celestino, e marca a celebração do aniversário da microempreendedora.
Para esta edição, foram preparados 70 quilos de bofe para o tradicional xinxim, que será servido ao público presente. Em troca da refeição, a organização solicita a doação de alimentos não perecíveis, fraldas de todos os tamanhos, roupas em bom estado e materiais de higiene pessoal e limpeza.
As doações deste ano serão enviadas a quatro instituições de saúde e assistência de Salvador: os hospitais Martagão Gesteira, Aristides Maltez e Santo Antônio (Obras Sociais Irmã Dulce), além do Lar dos Anjos, casa de repouso que acolhe idosos na capital.
A ação solidária conta com o apoio do Banco do Nordeste e de feirantes da Feira de São Joaquim, além de uma rede de clientes e amigos. Para animar o público, o evento terá apresentações musicais ao vivo com a cantora Manu e o cantor Gabriel Nafisi.
"Todo ano eu comemoro meu aniversário assim: cozinhando e ajudando quem precisa. É uma alegria ver tanta gente chegando com um quilo de alimento e saindo com o coração cheio", afirma Dinalva Gomes, que mantém a tradição há mais de uma década e meia como forma de retribuição à comunidade.