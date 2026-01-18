Bruna Marquezine reaparece na Bahia ao lado de Marcelo, filho de Ivete Sangalo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:09
A atriz Bruna Marquezine já está de volta ao Brasil e em solo baiano. Neste domingo (18), a artista curtiu um banho de mar com o filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, em Salvador.
O registro do encontro foi publicado pelo músico em um Stories no Instagram. Na legenda da imagem, Marcelo marcou a atriz e a produtora Luana Quaglia, e acrescentou um coração.
Bruna retornou ao país, após passar uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o cantor Shawn Mendes. Luana, que também aparece na foto deste domingo, é amiga de Shawn e trabalhou com ele durante a turnê Shawn Mendes: The Tour, em 2019, além de ter sido a responsável pela logística da temporada dele e da cantora Dua Lipa no Brasil no ano passado.