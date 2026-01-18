BANHO DE MAR

Bruna Marquezine reaparece na Bahia ao lado de Marcelo, filho de Ivete Sangalo

Atriz retornou ao Brasil após passar uma temporada nos Estados Unidos com o cantor Shawn Mendes

Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:09

Marcelo, Bruna e Luana em registro em Salvador Crédito: Reprodução

A atriz Bruna Marquezine já está de volta ao Brasil e em solo baiano. Neste domingo (18), a artista curtiu um banho de mar com o filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, em Salvador.

O registro do encontro foi publicado pelo músico em um Stories no Instagram. Na legenda da imagem, Marcelo marcou a atriz e a produtora Luana Quaglia, e acrescentou um coração.

Marcelo Sangalo posta foto ao lado de Bruna Marquezine e produta Luana Quaglia Crédito: Reprodução