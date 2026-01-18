Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Marquezine reaparece na Bahia ao lado de Marcelo, filho de Ivete Sangalo

Atriz retornou ao Brasil após passar uma temporada nos Estados Unidos com o cantor Shawn Mendes

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:09

Marcelo, Bruna e Luana em registro em Salvador
Marcelo, Bruna e Luana em registro em Salvador Crédito: Reprodução

A atriz Bruna Marquezine já está de volta ao Brasil e em solo baiano. Neste domingo (18), a artista curtiu um banho de mar com o filho de Ivete SangaloMarcelo Sangalo, em Salvador.

O registro do encontro foi publicado pelo músico em um Stories no Instagram. Na legenda da imagem, Marcelo marcou a atriz e a produtora Luana Quaglia, e acrescentou um coração.

Marcelo Sangalo posta foto ao lado de Bruna Marquezine e produta Luana Quaglia
Marcelo Sangalo posta foto ao lado de Bruna Marquezine e produta Luana Quaglia Crédito: Reprodução

Bruna retornou ao país, após passar uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o cantor Shawn Mendes. Luana, que também aparece na foto deste domingo, é amiga de Shawn e trabalhou com ele durante a turnê Shawn Mendes: The Tour, em 2019, além de ter sido a responsável pela logística da temporada dele e da cantora Dua Lipa no Brasil no ano passado.

Leia mais

Imagem - Comentário transfóbico contra Bruna Marquezine ganha repercussão internacional após flagra com Shawn Mendes

Comentário transfóbico contra Bruna Marquezine ganha repercussão internacional após flagra com Shawn Mendes

Imagem - Bruna Marquezine ganha apelido na imprensa americana após affair com Shawn Mendes

Bruna Marquezine ganha apelido na imprensa americana após affair com Shawn Mendes

Imagem - Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos entrando juntos no mar

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos entrando juntos no mar

Tags:

Salvador Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Bruna Marquezine Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes

Mais recentes

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
Imagem - Filho de Alan Sanches divulga carta aberta de agradecimento; leia na íntegra

Filho de Alan Sanches divulga carta aberta de agradecimento; leia na íntegra
Imagem - Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso

Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
03

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro