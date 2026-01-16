Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fé, suor e comida raiz: a Lavagem do Bonfim antes mesmo do cortejo

Desde o início da manhã, fiéis, turistas e comerciantes transformaram o caminho até a Colina Sagrada em um retrato vivo da festa

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 05:15

Lavagem do Bonfim 2026
Lavagem do Bonfim 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem acordou cedo para fugir do engarrafamento na Lavagem do Bonfim, que aconteceu nesta quinta-feira (15), em Salvador, esqueceu que tem sempre alguém que acordou mais cedo. Porém, é em horas como essa que vale a máxima: “quem tem fé vai a pé”. Os caminhos que não foram ultrapassados pelos carros ou pelas motos viraram uma prévia da tradicional caminhada da “Lavagem de Corpo e Alma”.

Até onde o olhar alcançava se via gente, desde cedo, andando rumo à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, de onde saiu a imagem do Senhor do Bonfim em direção à Colina Sagrada. Antes disso, devotos, corredores, festeiros e outros tantos perfis de soteropolitanos e turistas se aglomeravam aguardando o convidado de honra da celebração.

Veja as melhores fotos da Lavagem do Bonfim

Dia de fé em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Baiana durante a Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Torcedora e fiel por Sora Maia/CORREIO
Flores para o Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fiel reza no Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Baiana por Sora Maia/CORREIO
Baianas durante Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Dia de agradecer por Sora Maia/CORREIO
Fiéis reunidos por Sora Maia/CORREIO
Detalhe de roupa de baiana por Sora Maia/CORREIO
Baiana com as fitinhas por Sora Maia/CORREIO
Baianas durante a Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Baianas participam da Lavagem por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Bonfim são símbolo por Sora Maia/CORREIO
Lavagem do Bonfim por Sora Maia / CORREIO
Lavagem do Bonfim por Sora Maia / CORREIO
Baianas com as vassouras, água de cheiro e a igreja decorada esperando pelo Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
Baianas com as vassouras, água de cheiro e a igreja decorada esperando pelo Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
As baianas descansando enquanto aguardam chegada do Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
Dia da Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Dia da Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Dia da Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
1 de 25
Dia de fé em Salvador por Sora Maia/CORREIO

A espera também foi um momento para forrar o estômago. Em uma barraca, antes das 7h, uma senhora ofertava um prato recheado de carne cozida. “Vai querer mais o que?”. perguntou ao cliente. “Fato”, ele respondeu sem pestanejar. Se saco vazio não pára em pé, saco recheado de comida “raiz” vai longe.

Ao longo do percurso, não faltaram pontos de venda da tradicional feijoada. No pé da colina, já no Bonfim, o cheiro de dendê seduziu uma turma que se enfileirou ao redor de uma baiana de acarajé. E atrás do Santuário, um vendedor de caldo de cana mal conseguiu parar de moer a cana-de-açúcar para atender os interessados.

Água foi outro item em abundância. Os comerciantes que chegaram no raiar do dia se esforçaram para se destacar. Alguns ainda tiravam um cochilo ao lado da caixa de isopor enquanto os outros colegas lançavam bordões para atrair a clientela. E, claro, a cada poucos metros, caixas e mais caixas de uma bebida ainda mais demandada: a cerveja. Em meio a tudo isso, quando a multidão ainda não tinha tomado cada metro quadrado da Avenida Jequitaia, só um barulho se sobressaía: “Olha o gelo!”.

No trajeto, enquanto as pessoas caminhavam continuamente tentando se aproximar da concentração do cortejo ou adiantar à chegada à Igreja do Bonfim, um ciclista roubou a cena. Ele parou sem falar nada, abriu um saco plástico carregado de fitinhas do Senhor do Bonfim e saiu distribuindo. A generosidade não passou batida e, em pouco tempo, ele foi tomado por um mar de mãos. Quem conseguiu garantir o item comemorou, não apenas pela boa vontade do ciclista, mas pela economia, já que, nesta data, o preço costuma ser mais salgado.

Quando as ruas começaram a encher, o sol expulsou as nuvens que mantiveram a temperatura amena no início da manhã. O calor pôde ser aplacado pelos carros pipas que fizeram chover mesmo com a sensação térmica passando dos 30°C. Era suor, cerveja e muita água, o tempero perfeito para uma festa baiana. O avanço do cortejo ao Santuário do Senhor do Bonfim só intensificou esses ingredientes. Quem ficou, com certeza, tem muito mais histórias para contar.

O Projeto Festas Populares é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Imagem do Senhor do Bonfim sai da Basílica da Conceição da Praia

Imagem do Senhor do Bonfim sai da Basílica da Conceição da Praia

Imagem - Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador

Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador

Imagem - Quer curtir a Lavagem do Bonfim sem perrengue? Veja dicas de quem conhece a festa de perto

Quer curtir a Lavagem do Bonfim sem perrengue? Veja dicas de quem conhece a festa de perto

Tags:

Festa Lavagem Igreja do Bonfim Senhor do Bonfim Devotos Bonfim Lavagem do Senhor do Bonfim Lavagem do Bonfim

Mais recentes

Imagem - Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador

Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador
Imagem - Expresso Salvador inicia vendas a partir de R$ 24 nesta sexta (16)

Expresso Salvador inicia vendas a partir de R$ 24 nesta sexta (16)
Imagem - A força que mora na - e move até a - Colina Sagrada atende por muitos nomes, incluindo os “oficiais”

A força que mora na - e move até a - Colina Sagrada atende por muitos nomes, incluindo os “oficiais”

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim
01

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

Imagem - Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia
02

Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Imagem - Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo
03

Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
04

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa