SAÚDE E VITALIDADE

Conheça dona Zilda, a baiana de 82 anos que compartilha sua rotina no Crossfit nas redes

Aposentada pratica atividades físicas há mais de 30 anos

Nauan Sacramento

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 06:00

Dona Zilda pratica esportes a mais de 30 anos e não pretende parar Crédito: Redes Sociais

Muitas pessoas acreditam que, com a chegada da idade, a vida ativa acaba sendo deixada de lado, mas esse não é o caso de Zilda Palestino de 82 anos. A baiana, de Mata de São João, mora no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, há cerca de 50 anos e prática exercícios físicos há mais de 30 anos. Ela já se aventurou em muitas modalidades: do Muay Thai ao remo, tudo vira energia e foco quando cai nas mãos da aposentada. Atualmente, Zilda chegou na marca de dez anos no Crossfit, e garante que não tem previsão de parar.

Em 1973, três anos após ter sua filha, dona Zilda iniciou sua jornada nos exercícios físicos. “Achei que estava meio fora de forma” , conta com bom humor. Nos anos seguintes , ela continuou focando nas atividades e se aventurou em diferentes modalidades como o tênis , que confessa não gostar muito. Apesar disso, a aposentada não dispensa um desafio.

“Não quero tirar onda, mas sou bem melhor que os jovens. Claro que ainda sou orientada pelos professores, mas , de vez em quando , os professores me apoiam a fazer exercícios mais intensos e quando vejo que consegui é gostoso viu”, revela dona Zilda.

O hábito de movimentar o corpo sempre esteve presente em sua vida. A aposentada conta que, logo que abriram a primeira academia no Rio de Janeiro, lá estava ela. Dona Zilda também recorda que seu marido, praticante de tênis, fez dela sua outra metade nas quadras por não ter outro parceiro. Mesmo não gostando do esporte, ela se dedicou e o esforço deu resultado: sua filha é atleta de tênis confederada.

Praticar exercícios físicos na terceira idade é uma estratégia fundamental para manter a independência e a qualidade de vida. Com o passar dos anos, o corpo naturalmente perde massa muscular e densidade óssea, mas a atividade física regular consegue retardar esse processo, prevenindo quedas e fortalecendo o sistema cardiovascular.

Dentre os cuidados que dona Zilda tem com a sua saúde está o acompanhamento com um nutrólogo, que ela faz questão de citar: “Minha alimentação é tranquila, não tomo vitaminas como Whey ou Creatina, só em caso de estar faltando, mas a base é puramente alimentação. Todo mundo acha um absurdo que eu saio de casa com uma banana e café no estômago”.

A família não esconde a preocupação. Os filhos, sobrinhos e netos ficam de olho na aposentada. Por trás dos olhos atentos dos parentes está também o amor e a admiração. “É maravilhoso, ela traz alegria e vitalidade, faz todo mundo sair para acompanhar. Ela faz as pessoas voltarem a academia ", conta Lidiane Cunha, sobrinha de dona Zilda. Ela ainda acrescenta que começou a se exercitar inspirada pela tia. A vovó do Crossfit até criou um perfil no Instagram para divulgar sua rotina. Na conta @zilda_fitness ela compartilha seus treinos e distribui vitalidade.

Além dos benefícios biológicos, como o controle da pressão arterial e da glicemia, o exercício é um poderoso aliado da saúde mental. Ele estimula a cognição e promove a socialização, combatendo o isolamento e a depressão. Seja através de caminhadas, natação ou musculação adaptada, o importante é que a prática seja orientada por profissionais e respeite os limites individuais, transformando o envelhecimento em uma fase ativa e cheia de vitalidade.