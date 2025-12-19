Acesse sua conta
Como provar a responsabilidade do empregador em casos de violência urbana durante o expediente

Professor de Direito do Trabalho indica caminhos para buscar justiça

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:00

Técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV)
Técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV) Crédito: Reprodução

Responsabilizar empresas por situações de violência urbana durante o expediente é um processo delicado. De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), mesmo que as vítimas ou suas famílias pleiteiem individualmente uma ação indenizatória, é difícil provar a responsabilidade do empregador.

A discussão veio à tona após as mortes de três técnicos de internet no Alto do Cabrito na última terça-feira (17). Segundo João Gabriel Lopes, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal da Bahia e advogado trabalhista, a forma de provar a responsabilidade do empregador varia conforme o tipo de responsabilidade aplicável ao caso.

Vítimas gravaram vídeo brincando antes de morrer

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas por Reprodução
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução
Familiar revelou ameaças contra empresa por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas por Reprodução

Nos casos de responsabilidade subjetiva, em que a atividade da empresa não é, por si só, considerada de risco, cabe ao trabalhador demonstrar que houve alguma conduta do empregador que contribuiu para a situação de violência.

“Isso pode ser feito, por exemplo, comprovando que a empresa já tinha conhecimento prévio de ameaças, de conflitos na região, de operações policiais frequentes ou de situações de violência amplamente conhecidas, e, ainda assim, manteve o trabalhador exposto ao risco. Também é relevante verificar se o empregador adotou ou deixou de adotar medidas de proteção, como oferta de segurança, definição de horários mais seguros, alteração de rotas ou qualquer providência que pudesse reduzir a exposição ao perigo”, explica.

Nessas situações, a apuração envolve justamente avaliar se havia condutas possíveis que poderiam ter diminuído ou evitado o risco ao trabalhador e que não foram adotadas pela empresa. Já em situações em que a atividade desenvolvida é sempre de risco, como as já citadas empresas de segurança, basta demonstrar a ocorrência do dano, a situação de violência sofrida e o nexo entre esse evento e o trabalho exercido para que a responsabilidade do empregador seja reconhecida.

Existem diferentes caminhos para fazer valer os direitos do trabalhador. Um deles é a comunicação do fato ao MPT, que pode analisar a situação sob uma perspectiva mais ampla e estrutural e verificar se houve responsabilidade da empresa e se existem medidas que precisam ser adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam expostos ao mesmo risco.

Outro caminho importante, enumera Lopes, é procurar o sindicato da categoria, que pode oferecer orientação e assistência jurídica, além de avaliar a possibilidade de atuação coletiva. O trabalhador também pode buscar individualmente um profissional da advocacia para uma análise específica do caso e eventual ajuizamento de ação indenizatória na Justiça do Trabalho.

“Além disso, há os direitos previdenciários. Quando a violência ocorre durante o horário ou no exercício da atividade profissional, o evento pode ser reconhecido, para fins do INSS, como acidente de trabalho. Isso pode gerar benefícios previdenciários ao trabalhador e, nos casos de óbito, o direito à pensão por morte aos seus dependentes, independentemente da discussão sobre a responsabilidade civil do empregador”, diz.

O CORREIO foi até a sede da Planet Internet na manhã de quinta-feira (18) para tentar contato com representantes da empresa, mas o local estava fechado. Pela tarde, questionamos à assessoria de comunicação se existem auxílios sendo prestados às famílias das vítimas ou se alguma ajuda será prestada com o tempo. A assessoria respondeu que, até o momento, não tem essa informação específica.

