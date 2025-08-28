Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Diretor de presídio que sofreu atentado é exonerado do cargo

Jorge Magno Alves foi alvo de um ataque em maio deste ano no interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:58

Presídio de Eunápolis
Presídio de Eunápolis Crédito: Hildazio Santana - Nucom/Seap

Mais uma mudança foi promovida no Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia. O diretor Jorge Magno Alves foi exonerado do cargo, que passa a ser ocupado por Fabrizio Gama e Narici. A troca foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (28). O ex-diretor Jorge Magno foi alvo de um atentado em maio deste ano

Jorge Magno assumiu a direção do conjunto penal após a saída de Joneuma Silva Neres. Ela, que foi a primeira mulher a assumiu o comando de um presídio na Bahia, é investigada por ter supostamente facilitado a fuga de 16 detentos, em dezembro do ano passado. Procurada para comentar sobre a exoneração do diretor, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que trata-se de uma mudança de rotina na gestão. 

Além de Jorge Magno, também foi exonerado o diretor-adjunto Jefferson Oliveira Perfentino da Cruz. Ele será substituído por Sergio Vinicius Tanure dos Santos. 

O ex-diretor Jorge Magno seria o principal alvo de um ataque em maio deste ano. Um carro que era conduzido por um funcionário terceirizado da empresa cogestora Reviver, foi alvejado e o motorista ficou gravemente ferido. O veículo alvo do atentado era utilizado pelo ex-gestor do presídio. Mas apenas o motorista estava no interior do automóvel naquele dia. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-diretora do presídio de Eunápolis ganhou R$ 1,5 milhão para facilitar fuga

Advogado de facção envolvido em fuga de detentos em Eunápolis é preso em operação

Grupo responsável por fuga em Eunápolis e atentado contra diretor de presídio vira alvo de operação

Em agosto, o principal suspeito do crime, Romildo Ramos de Moraes, foi preso. Ele também é investigado pelo envolvimento direto no desaparecimento e morte de quatro pessoas. Entre elas, o motorista de aplicativo Weverton Antônio dos Santos, 28, que teve os restos mortais encontrados nesta semana. De acordo com a polícia, Romildo teve participação na fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis em dezembro do ano passado.

A fuga aconteceu na noite de 12 de dezembro de 2024, quando um grupo de homens armados invadiu o local e trocou tiros com os seguranças. Um dos homens morreu foi morto e outros 15 não foram encontrados. O caso teve repercussão nacional e culminou em uma intervenção de 30 dias na unidade e trocas no comando da direção. Após a fuga, a ex-diretora  Joneuma Silva Neres, foi presa por suspeita de facilitar que os detentos fugissem 

Mais recentes

Imagem - Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo

Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo
Imagem - Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa
Imagem - Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua