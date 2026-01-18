Acesse sua conta
Documento com 'mandamentos' de facção é encontrado em presídio de Irecê; veja as regras

Papéis com as determinações foram achados durante revista feita neste sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:23

"Manual de regras" feito por presos do Conjunto Penal de Irecê Crédito: Divulgação/Seap

Um documento com regras de convivência e ordens internas para os presos do Conjunto Penal de Irecê (CPIr) foi apreendido, neste sábado (17), durante uma revista na Galeria C do presídio. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Informações preliminares apontam que essas regras foram escritas por integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM). A Seap, no entanto, não confirmou a autoria.

Revista encontrou documento com regras de facção

Revista aconteceu na Galeria C do presídio por Divulgação/Seap
Além do documento com o manual de regas, foram encontradas cerca de 30 armas artesanais por Divulgação/Seap
Foram encontradas lâminas improvisadas, pedaços de madeira, escovas e materiais plásticos adaptados, além de fios e fitas utilizados para empunhadura por Divulgação/Seap
1 de 3
Revista aconteceu na Galeria C do presídio por Divulgação/Seap

No documento, escrito a mão em duas folhas de papel, constam normas que deveriam ser seguidas por todos os internos, como a proibição de roubo dentro do pavilhão, o silêncio a partir de determinado horário e até o dia específico para a masturbação. Confira as regras abaixo.

Segundo a secretaria, "as anotações não condizem com as diretrizes da Seap, evidenciando tentativas de organização paralela e de imposição de normas incompatíveis com a gestão prisional e com a legalidade".

Além do documento, foram apreendidas aproximadamente 30 armas artesanais, confeccionadas com lâminas improvisadas, pedaços de madeira, escovas e materiais plásticos adaptados, além de fios e fitas utilizados para empunhadura.

Após a conclusão da revista, os presos foram realocados de forma ordenada para as suas celas. Já o material apreendido foi encaminhado para as autoridades competentes. Não foi informado quais medidas foram tomadas quando ao conjunto de regras imposto pelos internos no local.

Regras criada pelos presos do Conjunto Penal de Irecê:

"1º Abraçar a ideia para a ideia não abraçar o bruto;

2º Respeito e humildade acima de tudo;

3º Faxina da cela: manhã, tarde e noite. Fazer rapa antes e depois das refeições. Atividade no dia da faxina, pois o mesmo é o 'dono da ventana';

4º Ao chegar qualquer refeição, desocupar a pista pra não atrapalhar o rampeiro e evitar acidentes;

5º Apagou o 'Cajú' e a Lei do Silêncio: para não incomodar o barraco do lado. Nada de barulho e mandar o bonde antes do conferir pela manhã;

6º Todos lembra sua ducha antes das refeições. O rampeiro é prioridade, mas somente no horário das refeições;

7º Nada de discussão na cela, debater com apoio de cela é 'latada';

8º Nada de brincadeira envolvendo família;

9º Nunca leva uma ideia pra frente sem sustento suficiente pra não se enrolar 'todão';

10º Quando vir ou for radar de uma ala pra outra, permanecer em silêncio;

11º Transparência acima de tudo, simpatia zero;

12º ao 14º não foi possível ler

15º Nada de conversar com o monitor, nada de pedir remédio ou atendimento pra enfermeira. O que a cela precisar, tipo: lâmpada, chuveiro, torneira, fale com o carteiro, que ele corre atrás;

16º Nada é de 'mundrugagem', pois se ocorrer por perder a 'Jega' e ir pra praia;

17º Sujou, limpou. Pois não temos empregada;

18º Dono da faxina fazer o 'corre' do sabão em pó ou no sabonete pra não se apegar;

19º Masturbação somente domingo, segunda e terça. Se for pego em outro dia é 'pau e viola'. Obs.: só pode se depilar nesses dias também;

20º Só fica na cela em horário de solar em caso de doença, e não pode ficar mais que '2';

21º Assim que chegar um novato na cela, é para passar toda orientação pra não deixar o irmãozinho de 'toca';

22º Dia de culto: nada de jogo no horário, pra evitar barulho;"

23º e 24º não foi possível ler.

Tags:

Presos Bdm Facção Bonde do Maluco Conjunto Penal de Irecê Manual Regras

