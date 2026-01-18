Documento com 'mandamentos' de facção é encontrado em presídio de Irecê; veja as regras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:23
Um documento com regras de convivência e ordens internas para os presos do Conjunto Penal de Irecê (CPIr) foi apreendido, neste sábado (17), durante uma revista na Galeria C do presídio. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).
Informações preliminares apontam que essas regras foram escritas por integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM). A Seap, no entanto, não confirmou a autoria.
Revista encontrou documento com regras de facção
No documento, escrito a mão em duas folhas de papel, constam normas que deveriam ser seguidas por todos os internos, como a proibição de roubo dentro do pavilhão, o silêncio a partir de determinado horário e até o dia específico para a masturbação. Confira as regras abaixo.
Segundo a secretaria, "as anotações não condizem com as diretrizes da Seap, evidenciando tentativas de organização paralela e de imposição de normas incompatíveis com a gestão prisional e com a legalidade".
Além do documento, foram apreendidas aproximadamente 30 armas artesanais, confeccionadas com lâminas improvisadas, pedaços de madeira, escovas e materiais plásticos adaptados, além de fios e fitas utilizados para empunhadura.
Após a conclusão da revista, os presos foram realocados de forma ordenada para as suas celas. Já o material apreendido foi encaminhado para as autoridades competentes. Não foi informado quais medidas foram tomadas quando ao conjunto de regras imposto pelos internos no local.
"1º Abraçar a ideia para a ideia não abraçar o bruto;
2º Respeito e humildade acima de tudo;
3º Faxina da cela: manhã, tarde e noite. Fazer rapa antes e depois das refeições. Atividade no dia da faxina, pois o mesmo é o 'dono da ventana';
4º Ao chegar qualquer refeição, desocupar a pista pra não atrapalhar o rampeiro e evitar acidentes;
5º Apagou o 'Cajú' e a Lei do Silêncio: para não incomodar o barraco do lado. Nada de barulho e mandar o bonde antes do conferir pela manhã;
6º Todos lembra sua ducha antes das refeições. O rampeiro é prioridade, mas somente no horário das refeições;
7º Nada de discussão na cela, debater com apoio de cela é 'latada';
8º Nada de brincadeira envolvendo família;
9º Nunca leva uma ideia pra frente sem sustento suficiente pra não se enrolar 'todão';
10º Quando vir ou for radar de uma ala pra outra, permanecer em silêncio;
11º Transparência acima de tudo, simpatia zero;
12º ao 14º não foi possível ler
15º Nada de conversar com o monitor, nada de pedir remédio ou atendimento pra enfermeira. O que a cela precisar, tipo: lâmpada, chuveiro, torneira, fale com o carteiro, que ele corre atrás;
16º Nada é de 'mundrugagem', pois se ocorrer por perder a 'Jega' e ir pra praia;
17º Sujou, limpou. Pois não temos empregada;
18º Dono da faxina fazer o 'corre' do sabão em pó ou no sabonete pra não se apegar;
19º Masturbação somente domingo, segunda e terça. Se for pego em outro dia é 'pau e viola'. Obs.: só pode se depilar nesses dias também;
20º Só fica na cela em horário de solar em caso de doença, e não pode ficar mais que '2';
21º Assim que chegar um novato na cela, é para passar toda orientação pra não deixar o irmãozinho de 'toca';
22º Dia de culto: nada de jogo no horário, pra evitar barulho;"
23º e 24º não foi possível ler.