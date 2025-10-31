ENERGIA FORTE

3 signos vão atrair inveja e mau-olhado hoje (31/10); saiba como se proteger

A noite de Halloween trará energias indesejadas para alguns

Elis Freire

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:53

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Nesta noite, dia 31 de outubro, uma energia espiritual forte age sobre o mundo, conectando o espiritual com o terreno e atraindo vibrações que podem ser indesejadas. De acordo com a Astrologia, alguns signos acabam mais suscetíveis a estas energias, despertando inveja e mau-olhado do mundo e do submundo. Por isso, estes precisam se cuidar e proteger seu interior de tudo que os possam afetar hoje.

Veja os signos que vão atrair inveja e mau-olhado nesta noite de 31/10 de acordo com os astrólogos da equipe de João Bidu:

Leão

Carismático por natureza, Leão dificilmente passa despercebido, ainda mais em uma noite cheia de simbolismo e intensidade como a de 31/10. Seu brilho natural pode despertar admiração, mas também inveja em quem se sente ofuscado.

Escorpião

Regido por Plutão, o planeta da transformação, Escorpião atrai olhares por seu magnetismo misterioso. Na noite de 31 de outubro, essa energia se intensifica, e nem todos conseguem lidar bem com isso. É comum que pessoas sintam inveja sem nem perceber, apenas por sentir o poder natural dos escorpianos.

Touro

Touro costuma atrair inveja pela estabilidade e segurança que transmite. Mesmo que não perceba, muitas pessoas acabam comparando suas próprias vidas com a dos taurinos, especialmente em períodos de energia densa como o Halloween. Isso pode gerar vibrações de ciúme e até interferir no seu bem-estar.