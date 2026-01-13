ASTROLOGIA

4 signos entram em fase intensa de amor e decisões profundas a partir desta terça (13 de janeiro)

​A Lua em Escorpião chega para tirar as máscaras dos relacionamentos; saiba se o seu signo está na lista dos privilegiados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:23

Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

​Se você sentia que o romance estava em "banho-maria", prepare-se para uma reviravolta. Nesta terça-feira, a Lua mergulha nas águas profundas de Escorpião, criando um clima de "tudo ou nada" nas relações.



Para os nativos de Escorpião, Câncer, Touro e Peixes, o dia não aceita superficialidade. É aquele momento em que um olhar vale mais que mil palavras e a conexão de alma se sobrepõe a qualquer conversa fiada.

​Para o escorpiano, o magnetismo está no auge, você dita o ritmo e o outro simplesmente segue.

Já para Touro, o desafio é sair da defensiva e aceitar que a vulnerabilidade também é uma forma de poder. Câncer e Peixes vivem um dia de magia e sintonia fina, onde a intuição ajuda a entender exatamente o que o parceiro precisa, sem que ele precise dizer uma única frase. É a hora perfeita para fortalecer laços ou decidir o futuro de uma vez por todas.



​O Sol em Capricórnio garante que essa intensidade não seja apenas um fogo de palha. Existe uma busca por compromisso real e construção de futuro.

Se você está solteiro, seu poder de atração será como um ímã, mas cuidado para não se envolver com quem não aguenta a sua profundidade. O céu de hoje pede entrega, mas com a consciência de quem sabe exatamente o que merece.



