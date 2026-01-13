Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos entram em fase intensa de amor e decisões profundas a partir desta terça (13 de janeiro)

​A Lua em Escorpião chega para tirar as máscaras dos relacionamentos; saiba se o seu signo está na lista dos privilegiados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:23

Paixões podem mudar destino dos signos
Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

​Se você sentia que o romance estava em "banho-maria", prepare-se para uma reviravolta. Nesta terça-feira, a Lua mergulha nas águas profundas de Escorpião, criando um clima de "tudo ou nada" nas relações.

Para os nativos de Escorpião, Câncer, Touro e Peixes, o dia não aceita superficialidade. É aquele momento em que um olhar vale mais que mil palavras e a conexão de alma se sobrepõe a qualquer conversa fiada.

​Para o escorpiano, o magnetismo está no auge, você dita o ritmo e o outro simplesmente segue.

Leia mais

Imagem - Pipocas, Veteranos e Camarote: Conheça todos os participantes confirmados no BBB 26

Pipocas, Veteranos e Camarote: Conheça todos os participantes confirmados no BBB 26

Imagem - O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

Imagem - Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Já para Touro, o desafio é sair da defensiva e aceitar que a vulnerabilidade também é uma forma de poder. Câncer e Peixes vivem um dia de magia e sintonia fina, onde a intuição ajuda a entender exatamente o que o parceiro precisa, sem que ele precise dizer uma única frase. É a hora perfeita para fortalecer laços ou decidir o futuro de uma vez por todas.

​O Sol em Capricórnio garante que essa intensidade não seja apenas um fogo de palha. Existe uma busca por compromisso real e construção de futuro.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Se você está solteiro, seu poder de atração será como um ímã, mas cuidado para não se envolver com quem não aguenta a sua profundidade. O céu de hoje pede entrega, mas com a consciência de quem sabe exatamente o que merece.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Dia 13 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)

​Feche a noite com um momento a dois ou dedique-se a um ritual de autocuidado que eleve sua sensualidade. As estrelas indicam que segredos revelados hoje podem, na verdade, unir ainda mais os casais que buscam a verdade. Deixe o mistério agir a seu favor e não tenha medo de mergulhar fundo nos seus desejos.

Leia mais

Imagem - Bloqueio na portaria e choro: os bastidores da separação conturbada de Lauana Prado e Tati Dias

Bloqueio na portaria e choro: os bastidores da separação conturbada de Lauana Prado e Tati Dias

Imagem - Oscar 2026: Votação começa hoje e define o destino do Brasil na premiação; entenda

Oscar 2026: Votação começa hoje e define o destino do Brasil na premiação; entenda

Imagem - Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - 'Racismo reverso', break dance e caos com águas abertas: Ricardinho tem noite agitada no Quarto Branco do BBB 26 e é acusado de 'jogo sujo'

'Racismo reverso', break dance e caos com águas abertas: Ricardinho tem noite agitada no Quarto Branco do BBB 26 e é acusado de 'jogo sujo'
Imagem - 20 anos de pesquisa e uma conclusão: a verdadeira proteção contra diabetes e hipertensão já está na sua cozinha

20 anos de pesquisa e uma conclusão: a verdadeira proteção contra diabetes e hipertensão já está na sua cozinha
Imagem - BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote

BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote

MAIS LIDAS

Imagem - Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho
01

Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
02

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
03

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
04

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?