Adolescente de 14 anos encontra dedo dentro de salgado

Jovem havia pedido delivery de lanchonete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:47

Dedo foi encontrado em esfiha
Dedo foi encontrado em esfiha Crédito: Reprodução | Facebook

Um caso chamou atenção nas redes sociais, após um cliente de 14 anos encontrar um dedo humano em um salgado, após pedir delivery em uma lanchonete na Zona Norte de São Paulo.

Dedo encontrado em salgado

Lanchonete foi fechada por Reprodução | Facebook
Lanchonete foi fechada por Reprodução | Facebook
Lanchonete foi fechada por Reprodução | Facebook
1 de 3
Lanchonete foi fechada por Reprodução | Facebook

De acordo com o lanchonete, o cozinheiro de 55 anos teve parte do dedo amputado quando usava um equipamento para cortar calabresa, e foi afastado porque estava abalado com o caso. A informação foi divulgada pelo portal g1. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do Servidor Público, de onde recebeu alta e fez tratamento complementar em casa.

Ele afirmou que ainda chegou a procurar o pedaço do dedo na comida, no chão da cozinha e no equipamento usado para cortar a calabresa, mas não encontrou.

O adolescente de 14 anos encontrou o pedaço de dedo humano numa esfiha que havia comprado, e foi indenizado, conforme o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). A lanchonete foi fechada após o ocorrido.

Os alimentos do estabelecimento foram apreendidos para encaminhamento aos peritos do Instituto de Criminalística. A parte do dedo encontrada na esfiha foi apreendida e levada para o Instituto de Medicina Legal.

