Adolescente de 14 anos encontra dedo dentro de salgado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:47
Um caso chamou atenção nas redes sociais, após um cliente de 14 anos encontrar um dedo humano em um salgado, após pedir delivery em uma lanchonete na Zona Norte de São Paulo.
Dedo encontrado em salgado
De acordo com o lanchonete, o cozinheiro de 55 anos teve parte do dedo amputado quando usava um equipamento para cortar calabresa, e foi afastado porque estava abalado com o caso. A informação foi divulgada pelo portal g1. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do Servidor Público, de onde recebeu alta e fez tratamento complementar em casa.
Ele afirmou que ainda chegou a procurar o pedaço do dedo na comida, no chão da cozinha e no equipamento usado para cortar a calabresa, mas não encontrou.
O adolescente de 14 anos encontrou o pedaço de dedo humano numa esfiha que havia comprado, e foi indenizado, conforme o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). A lanchonete foi fechada após o ocorrido.
Os alimentos do estabelecimento foram apreendidos para encaminhamento aos peritos do Instituto de Criminalística. A parte do dedo encontrada na esfiha foi apreendida e levada para o Instituto de Medicina Legal.