Adolescente de 14 anos encontra dedo dentro de salgado

Jovem havia pedido delivery de lanchonete

Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:47

Dedo foi encontrado em esfiha Crédito: Reprodução | Facebook

Um caso chamou atenção nas redes sociais, após um cliente de 14 anos encontrar um dedo humano em um salgado, após pedir delivery em uma lanchonete na Zona Norte de São Paulo.

De acordo com o lanchonete, o cozinheiro de 55 anos teve parte do dedo amputado quando usava um equipamento para cortar calabresa, e foi afastado porque estava abalado com o caso. A informação foi divulgada pelo portal g1. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do Servidor Público, de onde recebeu alta e fez tratamento complementar em casa.

Ele afirmou que ainda chegou a procurar o pedaço do dedo na comida, no chão da cozinha e no equipamento usado para cortar a calabresa, mas não encontrou.

O adolescente de 14 anos encontrou o pedaço de dedo humano numa esfiha que havia comprado, e foi indenizado, conforme o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). A lanchonete foi fechada após o ocorrido.