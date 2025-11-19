Barriga inchada após comer: nutróloga revela a dieta ideal para acabar com o estufamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:00
Nem sempre é excesso de peso. A barriga volumosa pode estar associada a diferentes condições de saúde e a solução para esse problema pode estar na alimentação. É o que revela a nutróloga Suzana Viana.
“Em muitos casos, o inchaço abdominal está relacionado à fermentação intestinal excessiva, retenção de líquidos ou intolerâncias alimentares leves”, explica ao CORREIO.
Barriga inchada
Para resolver esse problema, a médica, que tem pós-graduação em Gastroenterologia, ensina quais alimentos devem ser priorizados por quem quer um abdome sem inchaço.
Viana esclarece que a rotina alimentar será chave no processo. Para ela, é preciso diminuir ou eliminar do cardápio alimentos que gerem muitos gases.
“Evite alimentos muito fermentativos: feijão em excesso, repolho cru, couve-flor, refrigerantes, adoçantes artificiais (sorbitol, xilitol) e bebidas gaseificadas”, recomenda.
Outros itens que devem ficar fora do cardápio são os ricos em sódio. “Reduza o consumo de ultraprocessados e sal: o sódio aumenta a retenção de líquidos”.
A médica também dá orientações importantes para acelerar o processo de desinchaço e manter o abdome mais natural. Segundo Viana, há diversas opções de alimentos que contribuem com esse objetivo.
“A dieta deve incluir alimentos anti-inflamatórios e digestivos: gengibre, abacaxi, hortelã, cúrcuma e chás como camomila e erva-doce”.
Além disso, o paciente deve manter uma rotina alimentar equilibrada. Alguns pontos são essenciais, como ”comer devagar, mastigar bem e respeitar horários fixos. Tudo isso ajuda na digestão”, emenda Viana.
Por fim, a profissional argumenta que, em alguns casos leves, não são necessários medicamentos. Alguns itens naturais e muito acessíveis no dia a dia contribuem muito para eliminar barriga inchada.
“Aposte em probióticos naturais: iogurte, kefir, kombucha e vegetais fermentados equilibram a microbiota intestinal”, conclui.
Vale lembrar que toda dieta deve ser seguida com orientação médica.