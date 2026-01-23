Acesse sua conta
Caminhos profissionais de Câncer, Escorpião e Peixes terão uma virada poderosa nesta sexta (23 de janeiro)

Saiba como o 'fogo' de Áries vai impulsionar sua carreira hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:11

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira não será de descanso para quem quer crescer. O céu de hoje favorece quem mostra serviço e não tem medo de liderar.

Câncer, sua ambição está sendo notada, então aproveite para apresentar resultados para seus chefes.

Escorpião, sua lista de tarefas pode estar enorme, mas sua disciplina será sua maior aliada para vencer a concorrência.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Já para os nativos de Peixes, o foco está no bolso: é um dia excelente para planejar o orçamento e aumentar sua produtividade.

O Universo está enviando o combustível necessário; cabe a você pisar no acelerador e garantir seu lugar no topo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

