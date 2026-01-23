ASTROLOGIA

Caminhos profissionais de Câncer, Escorpião e Peixes terão uma virada poderosa nesta sexta (23 de janeiro)

Saiba como o 'fogo' de Áries vai impulsionar sua carreira hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:11

A sexta-feira não será de descanso para quem quer crescer. O céu de hoje favorece quem mostra serviço e não tem medo de liderar.



Câncer, sua ambição está sendo notada, então aproveite para apresentar resultados para seus chefes.

Escorpião, sua lista de tarefas pode estar enorme, mas sua disciplina será sua maior aliada para vencer a concorrência.

Já para os nativos de Peixes, o foco está no bolso: é um dia excelente para planejar o orçamento e aumentar sua produtividade.

