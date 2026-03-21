NOVELA DAS 6

Cayman morre após fuga desesperada em 'A Nobreza do Amor' neste sábado (21)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:00

Cayman II (Welket Bungué) Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (21) de 'A Nobreza do Amor', o que era para ser uma rota de fuga em busca de liberdade se transforma em um cenário de luto e dor que vai mudar os rumos da novela das 6.



Tudo acontece quando o grupo tenta escapar das garras do vilão Jendal. No meio da agitação, Cayman sofre um grave acidente. Infelizmente, o guerreiro não resiste aos ferimentos, mas usa suas últimas forças para um pedido: ele implora que Omar não desista de levar Niara e Alika em segurança até o Brasil.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' 1 de 9

Com o coração partido, Niara tenta dar forças à Alika e revela um detalhe importante sobre o passado da família: o tio Zambi se casou com uma brasileira, o que torna o nosso país o destino ideal para o refúgio das duas.



Enquanto isso, a fúria de Jendal não tem limites. O tirano sai à caça de Alika com seu exército, mas, ao chegar no local da fuga, dá de cara apenas com o corpo sem vida de Cayman.

Apesar de toda a perseguição e do medo, o plano de Omar funciona. Alika e Niara conseguem, finalmente, embarcar no navio que as trará para terras brasileiras.



Ao olhar pela última vez para o horizonte de sua terra natal, Alika faz um juramento, ela não vai descansar até recuperar o trono de Batanga e fazer justiça pelo seu povo e pela memória de Cayman.