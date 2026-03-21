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Cayman morre após fuga desesperada em 'A Nobreza do Amor' neste sábado (21)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:00

Cayman II (Welket Bungué) Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo deste sábado (21) de 'A Nobreza do Amor', o que era para ser uma rota de fuga em busca de liberdade se transforma em um cenário de luto e dor que vai mudar os rumos da novela das 6.

Tudo acontece quando o grupo tenta escapar das garras do vilão Jendal. No meio da agitação, Cayman sofre um grave acidente. Infelizmente, o guerreiro não resiste aos ferimentos, mas usa suas últimas forças para um pedido: ele implora que Omar não desista de levar Niara e Alika em segurança até o Brasil.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/TV Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
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Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo

Com o coração partido, Niara tenta dar forças à Alika e revela um detalhe importante sobre o passado da família: o tio Zambi se casou com uma brasileira, o que torna o nosso país o destino ideal para o refúgio das duas.

Enquanto isso, a fúria de Jendal não tem limites. O tirano sai à caça de Alika com seu exército, mas, ao chegar no local da fuga, dá de cara apenas com o corpo sem vida de Cayman. 

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Apesar de toda a perseguição e do medo, o plano de Omar funciona. Alika e Niara conseguem, finalmente, embarcar no navio que as trará para terras brasileiras. 

Ao olhar pela última vez para o horizonte de sua terra natal, Alika faz um juramento, ela não vai descansar até recuperar o trono de Batanga e fazer justiça pelo seu povo e pela memória de Cayman.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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