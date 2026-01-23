Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:08
Se você estava esperando um sinal do universo para se declarar ou tomar aquela atitude na paquera, esse sinal chegou.
Com a Lua em Áries, a energia da conquista está no ar. Para os Arianos, o magnetismo está no nível máximo; você é o caçador, não a caça hoje.
O drink que combina com cada signo
Sagitário brilha com uma alegria contagiante que atrai olhares por onde passa.
Já para Libra e Aquário, a comunicação está afiada: é o dia perfeito para aquela conversa franca que define o futuro da relação ou para mandar aquela mensagem ousada que você estava ensaiando. A ordem do dia é: seja protagonista da sua própria história de amor.