Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)

A Lua em Áries traz o impulso que faltava para alguns signos tomarem a iniciativa no coração

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:08

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal do universo para se declarar ou tomar aquela atitude na paquera, esse sinal chegou.

Com a Lua em Áries, a energia da conquista está no ar. Para os Arianos, o magnetismo está no nível máximo; você é o caçador, não a caça hoje.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarot desta sexta-feira (23 de janeiro) aponta revelações e mudanças inesperadas para todos os signos

O universo abre novos caminhos hoje (23 de janeiro), e 3 signos sentem uma esperança que parecia esquecida

A vida começa a pesar menos a partir de agora e 4 signos sentem mais leveza depois de hoje (23 de janeiro)

Os signos sentem a chegada da clareza hoje (23 de janeiro) e percebem quem precisa mudar de postura

A vida financeira desses 3 signos muda de vez a partir de 2026 e inaugura uma era de riqueza e estabilidade

Sagitário brilha com uma alegria contagiante que atrai olhares por onde passa.

Já para Libra e Aquário, a comunicação está afiada: é o dia perfeito para aquela conversa franca que define o futuro da relação ou para mandar aquela mensagem ousada que você estava ensaiando. A ordem do dia é: seja protagonista da sua própria história de amor.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Imagem - O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Fóssil de 2 milhões de anos pode explicar a destreza humana usada hoje em celulares

Fóssil de 2 milhões de anos pode explicar a destreza humana usada hoje em celulares
Imagem - Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

MAIS LIDAS

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
01

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
02

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável
03

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
04

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'