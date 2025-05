STREAMING

De novo? Max volta atrás e muda de nome pela 5º vez

Após tentativa frustrada de integrar Discovery+ e atrair novos públicos, Warner Bros. anuncia retorno da marca

A confusão chegou ao fim, ou quase. A Warner Bros. Discovery anunciou que a sua plataforma de streaming voltará a se chamar HBO Max a partir do segundo semestre. A decisão vem pouco mais de um ano após a mudança para "Max", que buscava unificar os conteúdos da HBO com os realities e documentários do Discovery+. Mas a ideia não vingou. >

Com a reversão, a Warner deixa claro que vai reduzir o foco em nichos de menor engajamento, como reality shows, e retomar o que mais atrai assinantes: séries e filmes com alto padrão de produção. A estratégia será detalhada pelo CEO da empresa, David Zaslav, durante um encontro com investidores e patrocinadores ainda hoje.>

A mudança não passou despercebida nas redes sociais. A conta americana do serviço no X (antigo Twitter) compartilhou um vídeo de patos indecisos andando de um lado para o outro, com a legenda: "Todo mundo pode mudar de ideia". Já o perfil brasileiro preferiu brincar com a situação: "Sim, voltei a me chamar HBO Max. E sim, eu sei que você vai continuar me chamando do jeito que quiser. Fica entre a gente".>