NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Marlon estreia na polícia e deixa Alan orgulhoso

Enquanto Marlon vive novo começo como policial, Filipa sofre duro golpe com a queda da sua marca

O capítulo deste sábado (17) de Dona de Mim vem carregado de reviravoltas, reencontros e tensões. Após toda a turbulência, Leo decide aceitar o convite de Abel e retorna ao trabalho na mansão dos Boaz. Um novo acordo entre os dois reacende o vínculo com a família, principalmente com Sofia, deixando Stephany e Yara emocionadas ao verem a alegria da jovem. >

Marlon, por outro lado, continua mexendo com as estruturas da trama. Ele bate de frente com Leo ao relembrar mágoas antigas, e os fantasmas do passado voltam a assombrar os dois. Mas o dia também marca uma virada positiva para Marlon: ele finalmente inicia sua jornada como policial. Alan, emocionado, observa tudo com orgulho.>