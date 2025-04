REGRAS NO CASAMENTO

Duda Reis revela regras polêmicas para manter casamento com Du Nunes: 'Não tem amizade com o sexo oposto'

A influenciadora também compartilhou detalhes sobre sua rotina familiar e o que considera essencial para uma união saudável

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2025 às 18:39

Duda Reis, atriz e influenciadora digital, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar as regras que mantém em seu casamento com o empresário Du Nunes, com quem tem uma filha de três meses, Aurora. A publicação, feita em vídeo no TikTok, gerou uma enorme repercussão nas redes sociais, onde a famosa revelou princípios fundamentais para uma união duradoura. >

Em seu depoimento, Duda explicou que uma das regras mais importantes no casamento é nunca dormir brigados, uma prática que ela associa a uma passagem bíblica. Ela destacou a importância de resolver desentendimentos antes de dormir, evitando assim conflitos prolongados. "Nunca dormimos brigados, procuramos resolver as coisas na hora", disse a atriz.>

Outra regra que chamou a atenção foi a rotina semanal de momentos a dois. "Não sou eu contra meu marido, nem ele contra mim. Somos nós dois contra o problema. Somos um time", afirmou Duda, ressaltando a importância de cultivar o relacionamento e não deixar que a rotina se torne um obstáculo para a união.>

A atriz também se mostrou firme em relação à falta de respeito em um relacionamento, considerando-a inaceitável. Para ela, o diálogo constante e a transparência são essenciais para que a relação se mantenha saudável.>

No entanto, a regra mais polêmica e que gerou debates nas redes sociais foi a posição de Duda sobre amizades com pessoas do sexo oposto. "Não existe essa de ter melhor amigo homem, no meu caso, e melhor amiga mulher, tá?", declarou, deixando claro que, em seu relacionamento, a amizade com o sexo oposto não tem espaço. A atriz explicou que essa regra foi estabelecida desde o início do namoro, dizendo que, para ela, a melhor amiga de Du Nunes é ela mesma, e o melhor amigo dela é ele.>