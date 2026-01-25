ASTROLOGIA

Escute seu corpo: Lua em Touro traz clareza e pede regeneração total para 5 signos hoje (25 de janeiro)

Da alimentação caseira ao sono profundo, descubra como estes signos devem se cuidar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 16:16

Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

O domingo pede um "reset" no sistema. Com a Lua em Touro, nosso corpo se torna o nosso templo.



Áries, atenção com a garganta e não force a voz. Gêmeos, o sono é o seu melhor remédio hoje; não se sinta culpado por dormir um pouco mais.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Para Libra e Leão, o momento é de regeneração física e alívio de tensões acumuladas nos ombros.



Já Sagitário deve fugir dos industrializados e buscar o conforto de uma comida caseira e nutritiva.