Escute seu corpo: Lua em Touro traz clareza e pede regeneração total para 5 signos hoje (25 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 16:16
O domingo pede um "reset" no sistema. Com a Lua em Touro, nosso corpo se torna o nosso templo.
Áries, atenção com a garganta e não force a voz. Gêmeos, o sono é o seu melhor remédio hoje; não se sinta culpado por dormir um pouco mais.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Para Libra e Leão, o momento é de regeneração física e alívio de tensões acumuladas nos ombros.
Já Sagitário deve fugir dos industrializados e buscar o conforto de uma comida caseira e nutritiva.
Hoje, o maior luxo não é o movimento, mas sim o silêncio e o bem-estar que vem de dentro.