Felca já viralizou criticando maquiagem de Virginia Fonseca: 'Ela me excluiu'

Youtuber divertiu seguidores ao passar o produto de forma exagerada

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:43

Felca testou base de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

O youtuber Felipe Bressamin Pereira, mais conhecido como Felca, ganhou destaque após publicar um vídeo denunciando a "adultização" de crianças nas redes sociais. O vídeo de 50 minutos já soma mais de 31 milhões de visualizações no YouTube e virou até pauta no Jornal Nacional. Mas essa não foi a única vez que o produtor de conteúdo viralizou na web.

Em 2023, Felca bombou ao testar uma base da marca de Virginia Fonseca. A influenciadora garantia que o produto era totalmente à prova d'água. No vídeo, o youtuber aplicou o produto de forma exagerada e divertiu seguidores ao fazer uma resenha bem-humorada. O vídeo soma mais 20 milhões de visualizações.

No ano passado, ele voltou a ironizar outro item da marca Wepink. Dessa vez, um body splash que gerou polêmica após relatos de consumidores reclamando do cheiro forte e até de enjoos causados pelo produto. O conteúdo soma mais de 5 milhões de visualizações.

A relação entre Felca e Virginia teria se desgastado após os vídeos. Em conversa com Gkay, ele disse que não ia com a cara de Virginia. "Não é por causa da base dela. Quando eu lancei o vídeo, foi uma brincadeira. E aí ela me excluiu do núcleo dela. 'Esse cara me criticou.' Falei 'poxa, que doideira', porque ela poderia ter simpatia. Aquele vídeo foi num teor humorístico. Não é que tenho inimizade com ela. Admiro o trabalho que ela faz só que essa parada acho um ego frágil".