Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Felca já viralizou criticando maquiagem de Virginia Fonseca: 'Ela me excluiu'

Youtuber divertiu seguidores ao passar o produto de forma exagerada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:43

Felca testou base de Virginia Fonseca
Felca testou base de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

O youtuber Felipe Bressamin Pereira, mais conhecido como Felca, ganhou destaque após publicar um vídeo denunciando a "adultização" de crianças nas redes sociais. O vídeo de 50 minutos já soma mais de 31 milhões de visualizações no YouTube e virou até pauta no Jornal Nacional. Mas essa não foi a única vez que o produtor de conteúdo viralizou na web.

Felca

Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca debochou das lives NPC e doou o dinheiro que ganhou testando sua adesão por Reprodução
Felca denunciou a adultização de crianças em vídeo que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em 1 dia por Reprodução / Youtube
Felca experimentando a base da Virginia por Reprodução | Redes Sociais
Felca  por Reprodução | Redes Sociais
Felca   por Reprodução | Redes Sociais
Felca faz vídeos experimentando produtos da We Pink por Reprodução | Redes Sociais
Felca é considerado um galã por alguns internautas por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução

Em 2023, Felca bombou ao testar uma base da marca de Virginia Fonseca. A influenciadora garantia que o produto era totalmente à prova d'água. No vídeo, o youtuber aplicou o produto de forma exagerada e divertiu seguidores ao fazer uma resenha bem-humorada. O vídeo soma mais 20 milhões de visualizações.

No ano passado, ele voltou a ironizar outro item da marca Wepink. Dessa vez, um body splash que gerou polêmica após relatos de consumidores reclamando do cheiro forte e até de enjoos causados pelo produto. O conteúdo soma mais de 5 milhões de visualizações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a exploração de crianças

Felca e Hytalo Santos: entenda polêmica entre influenciadores que envolve acusação de exploração de menores

A relação entre Felca e Virginia teria se desgastado após os vídeos. Em conversa com Gkay, ele disse que não ia com a cara de Virginia. "Não é por causa da base dela. Quando eu lancei o vídeo, foi uma brincadeira. E aí ela me excluiu do núcleo dela. 'Esse cara me criticou.' Falei 'poxa, que doideira', porque ela poderia ter simpatia. Aquele vídeo foi num teor humorístico. Não é que tenho inimizade com ela. Admiro o trabalho que ela faz só que essa parada acho um ego frágil".

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Aluguel, escola e iPhone: entenda como Hytalo Santos 'comprava' menores exibidos em vídeos

Aluguel, escola e iPhone: entenda como Hytalo Santos 'comprava' menores exibidos em vídeos

Imagem - Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio do apresentador e quem são os herdeiros

Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio do apresentador e quem são os herdeiros

Imagem - Ex-jogador diz que se separou de atriz famosa porque ela 'não cozinhava nem limpava'

Ex-jogador diz que se separou de atriz famosa porque ela 'não cozinhava nem limpava'

LEIA TAMBÉM

Vai fazer o Enem 2025? Veja seis possíveis temas da redação

5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

4 hábitos que os homens devem adotar para viver melhor

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil