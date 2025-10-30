CAIU NA REAL?

Filipa dá golpe inesperado em Jacques e estatela plano do vilão em Dona de Mim

Personagem de Claudia Abreu dará rasteira no namorado

Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:57

Jacques se surpreenderá com atitude de Filipa Crédito: Reprodução / TV Globo

Jaques (Marcello Novaes) vai levar uma baita rasteira em "Dona de Mim" e pior: de quem ele menos espera. No capítulo desta quinta (30), o empresário está certo de que retomará a presidência da Boaz, mas levará um golpe em público de Filipa (Cláudia Abreu). Em reunião na empresa de lingeries, a personagem de Claudia Abreu vai surpreender o namorado ao votar em Samuel (Juan Paiva) para que ele continue como presidente.

Antes desta reunião decisiva, o vilão terá tentando manipular Filipa para que ela ficasse ao seu lado na empresa. "Agora que é a tutora da Sofia, você controla as ações dela. A gente já pode começar a mudar algumas coisas na Boaz", dirá o empresário, tentando convencê-la. "A gente?", questionará Filipa. "Eu quero voltar a trabalhar na empresa da minha família, Filipa. Me ajuda. Por favor", implorará ele.

Filipa fingirá ceder. No dia seguinte, Jacques estará confiante: "A Ayla [Bel Lima] e eu votamos contra", dirá Samuel. "Mas eu, Ricardo, Davi [Rafael Vitti] e Filipa votamos a favor, então…", afirmará já contando vitória, quando será interrompido por Filipa: "Não, Jaques. Eu voto por manter o Samuel na presidência".

A declaração deixará o empresário em choque diante da equipe.