Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filipa dá golpe inesperado em Jacques e estatela plano do vilão em Dona de Mim

Personagem de Claudia Abreu dará rasteira no namorado

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:57

Jacques se surpreenderá com atitude de Filipa
Jacques se surpreenderá com atitude de Filipa Crédito: Reprodução / TV Globo

Jaques (Marcello Novaes) vai levar uma baita rasteira em "Dona de Mim" e pior: de quem ele menos espera. No capítulo desta quinta (30), o empresário está certo de que retomará a presidência da Boaz, mas levará um golpe em público de Filipa (Cláudia Abreu). Em reunião na empresa de lingeries, a personagem de Claudia Abreu vai surpreender o namorado ao votar em Samuel (Juan Paiva) para que ele continue como presidente. 

Jacques e Filipa em "Dona de Mim"

Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução
Jacques e Filipa transam no apartamento do vilão por Reprodução
Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução
Filipa e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
1 de 4
Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução

LEIA MAIS

Inesperado: veja como Leona vai reagir ao ser pedida em casamento em Dona de Mim

Danilo descobre segredo sórdido em Dona de Mim e salva vida de Filipa

'Dona de mim': Jacques se desespera com retorno de personagem e fica prestes a ser desmascarado pela morte de Abel

Antes desta reunião decisiva, o vilão terá tentando manipular Filipa para que ela ficasse ao seu lado na empresa. "Agora que é a tutora da Sofia, você controla as ações dela. A gente já pode começar a mudar algumas coisas na Boaz", dirá o empresário, tentando convencê-la. "A gente?", questionará Filipa. "Eu quero voltar a trabalhar na empresa da minha família, Filipa. Me ajuda. Por favor", implorará ele.

Filipa fingirá ceder. No dia seguinte, Jacques estará confiante: "A Ayla [Bel Lima] e eu votamos contra", dirá Samuel. "Mas eu, Ricardo, Davi [Rafael Vitti] e Filipa votamos a favor, então…", afirmará já contando vitória, quando será interrompido por Filipa: "Não, Jaques. Eu voto por manter o Samuel na presidência".

A declaração deixará o empresário em choque diante da equipe. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30

Leia mais

Imagem - Lúcio Mauro Filho posta foto rara ao lado do filho de 22 anos: 'Maior amor'

Lúcio Mauro Filho posta foto rara ao lado do filho de 22 anos: 'Maior amor'

Imagem - Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes

Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes

Imagem - Novo âncora do JN, César Tralli passou por maus bocados no início da carreira

Novo âncora do JN, César Tralli passou por maus bocados no início da carreira

Tags:

Dona de mim Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana

Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana
Imagem - Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada