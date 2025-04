NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Zélia se vê em um confronto direto com Mônica (26)

O drama se intensifica em uma série de revelações e confrontos no capitulo de hoje

Em mais um capítulo cheio de reviravoltas de Garota do Momento, o episódio deste sábado traz cenas que prometem deixar os telespectadores de boca aberta. Zélia, completamente revoltada, confronta Mônica e teme que Clarice tenha finalmente descoberto sua verdadeira identidade. A tensão entre as duas só aumenta, colocando Zélia em um caminho de incertezas. >

O cuidado com Teresa também é um tema central do episódio. Eugênia e Jacira demonstram grande preocupação com a saúde de Teresa, enquanto Alfredo toma uma atitude forte ao confrontar Juliano, acusando-o de brincar de forma cruel com os sentimentos da amiga. A amizade entre Alfredo, Teresa, Eugênia e Jacira se fortalece, e os quatro decidem ir à praia, buscando um momento de alívio, mas a tensão permanece.>