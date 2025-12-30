Hoje (30 de dezembro), o céu provoca reviravoltas e muda planos de última hora para 4 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:08
Se ontem o céu pediu calma, hoje ele chacoalha estruturas. A conjunção da Lua com Urano em Touro traz mudanças repentinas, imprevistos e aquela sensação de que nada está totalmente sob controle.
Planos podem ser alterados sem aviso, especialmente os ligados à virada do ano. O segredo é não resistir.
Quanto mais flexível você for, melhor atravessa o dia. O que parece desconfortável agora pode ser exatamente o empurrão que faltava para virar a chave antes de 2026.
É um dia que testa apego, controle e rigidez e premia quem sabe se adaptar.