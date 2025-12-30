ASTROLOGIA

Hoje (30 de dezembro), o céu provoca reviravoltas e muda planos de última hora para 4 signos

Lua em Touro encontra Urano e ativa surpresas, decisões inesperadas e libertações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:08

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se ontem o céu pediu calma, hoje ele chacoalha estruturas. A conjunção da Lua com Urano em Touro traz mudanças repentinas, imprevistos e aquela sensação de que nada está totalmente sob controle.

Planos podem ser alterados sem aviso, especialmente os ligados à virada do ano. O segredo é não resistir.

Quanto mais flexível você for, melhor atravessa o dia. O que parece desconfortável agora pode ser exatamente o empurrão que faltava para virar a chave antes de 2026.