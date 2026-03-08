Acesse sua conta
Hoje (8 de março) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e renovação interna

Descubra como essa energia vai te ajudar a descartar o que não serve mais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 10:10

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele sentimento de que algo precisa mudar, mas você ainda não sabia o quê? Pois bem, este domingo chega com uma lanterna poderosa iluminando os cantos mais escuros da nossa mente. Com a Lua ainda transitando pelo signo de Escorpião, a superficialidade perde o espaço e dá lugar a uma vontade genuína de renovação. Não é apenas um dia de descanso, mas um portal para quem deseja começar a semana com uma bagagem emocional muito mais leve.

Para signos como Escorpião, Touro e Aquário, o dia exige uma postura de "tudo ou nada". É o momento perfeito para encerrar ciclos que vêm se arrastando e tomar decisões que você estava adiando por medo ou insegurança. A clareza que surge hoje não vem da lógica, mas de uma percepção visceral sobre o que realmente traz felicidade e o que é apenas distração. Ouça o seu corpo, ele está dando as pistas necessárias.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

No campo das atitudes, o céu sugere que você seja seu próprio mestre. Em vez de buscar aprovação externa, olhe para dentro e reconheça sua força de regeneração. O universo está enviando o impulso necessário para que você recupere o controle da sua narrativa. Se houver algo bloqueando seu caminho, a energia de hoje atua como um solvente, dissolvendo obstáculos emocionais e abrindo espaço para o novo que deseja emergir.

Para aproveitar essa vibração, tente reservar um momento de silêncio absoluto. A cura hoje acontece no plano sutil, através da aceitação das suas sombras e do reconhecimento das suas virtudes. Ao final do dia, você sentirá que uma "faxina" foi feita, deixando o terreno pronto para que as sementes da sua nova fase comecem a brotar com muito mais vigor e direção.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

