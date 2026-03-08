Hoje (8 de março) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e renovação interna

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de março de 2026 às 10:10
Sabe aquele sentimento de que algo precisa mudar, mas você ainda não sabia o quê? Pois bem, este domingo chega com uma lanterna poderosa iluminando os cantos mais escuros da nossa mente. Com a Lua ainda transitando pelo signo de Escorpião, a superficialidade perde o espaço e dá lugar a uma vontade genuína de renovação. Não é apenas um dia de descanso, mas um portal para quem deseja começar a semana com uma bagagem emocional muito mais leve.
Para signos como Escorpião, Touro e Aquário, o dia exige uma postura de "tudo ou nada". É o momento perfeito para encerrar ciclos que vêm se arrastando e tomar decisões que você estava adiando por medo ou insegurança. A clareza que surge hoje não vem da lógica, mas de uma percepção visceral sobre o que realmente traz felicidade e o que é apenas distração. Ouça o seu corpo, ele está dando as pistas necessárias.
No campo das atitudes, o céu sugere que você seja seu próprio mestre. Em vez de buscar aprovação externa, olhe para dentro e reconheça sua força de regeneração. O universo está enviando o impulso necessário para que você recupere o controle da sua narrativa. Se houver algo bloqueando seu caminho, a energia de hoje atua como um solvente, dissolvendo obstáculos emocionais e abrindo espaço para o novo que deseja emergir.
Para aproveitar essa vibração, tente reservar um momento de silêncio absoluto. A cura hoje acontece no plano sutil, através da aceitação das suas sombras e do reconhecimento das suas virtudes. Ao final do dia, você sentirá que uma "faxina" foi feita, deixando o terreno pronto para que as sementes da sua nova fase comecem a brotar com muito mais vigor e direção.