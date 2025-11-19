MENSAGEM

Hora de cair na real: tire a sua sorte do dia para esta quarta-feira (19)

Elis Freire

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05:00

Hoje muito se fala sobre falta de responsabilidade afetiva, mas o que estamos fazendo por nós mesmos para nos sentirmos e melhorarmos a cada dia? Será que a pessoa que você diz estar apaixonade e não dar a mínima para você, está interessada na mesma intensidade?



Nesta quarta-feira (19) é o momento de cair na real! As energias positivas e com perspectivas de futuro se alinham para mudanças na vida. Com coragem e garra, por mais que doa no início, pare de insistir no vazio, siga sua vida e busque a melhor versão de si mesmo. A luz ainda pode brilhar em sua vida. É o momento de seguir em frente e reservar o melhor de si, para quem, de fato, merece.



A sorte do dia ainda mostra que esse é um momento de autoconhecimento para que as coisas se alinhem e floresçam de maneira natural e leve, para o que você merece viver!

O ponto final muitas vezes é o pontapé para o recomeço de uma vida feliz!

