Hora de fazer acontecer: tire a sua sorte do dia para esta terça (18)

Hoje é um dia para colocar o pé no acelerador! Esta terça (18) traz uma energia de movimentação e energia lá no alto para agir e conquistar o que deseja. Com muita perseverança e confiança, o momento pede que se bote para fora tudo que sente, coloque os pingos no "i" nas relações e busque novidades boas que estejam condizentes com a sua força vital.

A sorte do dia mostra ainda que tudo estará alinhado e as coisas começam a florescer em sua volta naturalmente, por conta do que você está emanando e merecendo viver.

A mensagem é a seguinte:

Somos energia em movimento. Não espere uma vida feliz para ser feliz!