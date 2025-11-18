Acesse sua conta
Hora de fazer acontecer: tire a sua sorte do dia para esta terça (18)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia para colocar o pé no acelerador! Esta terça (18) traz uma energia de movimentação e energia lá no alto para agir e conquistar o que deseja. Com muita perseverança e confiança, o momento pede que se bote para fora tudo que sente, coloque os pingos no "i" nas relações e busque novidades boas que estejam condizentes com a sua força vital.  

A sorte do dia mostra ainda que tudo estará alinhado e as coisas começam a florescer em sua volta naturalmente, por conta do que você está emanando e merecendo viver. 

A mensagem é a seguinte:

Somos energia em movimento. Não espere uma vida feliz para ser feliz!

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

