Inteligência, infarto e arrependimento: conheça a verdadeira história do McDonald’s

Saiba como os irmãos McDonald perderam o controle da marca que criaram

Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:00

Ray Kroc transformou a marca em império global com a ideia dos irmãos McDonald Crédito: Wikimedia Commons/Bruce Marlin

Quando abriram sua primeira lanchonete em Arcadia, Califórnia, em 1937, Richard e Maurice McDonald talvez não imaginassem o impacto que causariam. A proposta era oferecer hambúrgueres baratos e prontos em minutos, fugindo do modelo tradicional de restaurantes da época.

A aceitação foi tão grande que, três anos depois, eles inauguraram um restaurante maior, já com o símbolo do “M” no alto da fachada. A lógica de rapidez e eficiência permaneceu como essência do negócio, atraindo cada vez mais clientes e consolidando um padrão que se tornaria o alicerce do fast food mundial.

Ray Kroc entra em cena

Em 1955, Ray Kroc era apenas um vendedor de máquinas de milk-shake. O destino mudou quando descobriu que os irmãos haviam comprado seis liquidificadores de uma só vez. Ao visitar o local, percebeu o enorme potencial do restaurante e propôs expandir a marca por meio de franquias.

Seu entusiasmo, no entanto, não era compartilhado pelos fundadores. Eles não tinham interesse em transformar o McDonald’s em um projeto nacional.

Em 1961, acabaram aceitando vender a empresa por 2,7 milhões de dólares — aproximadamente 8,6 milhões de reais — além de uma promessa de participação de 0,5% nos lucros anuais.

Esse último detalhe, porém, nunca foi cumprido. O contrato não foi assinado, já que nenhuma das partes quis registrar oficialmente o acordo.

Assim, Kroc assumiu o controle da rede e levou adiante seus planos de expansão sem olhar para trás.

O crescimento acelerado

Sob o comando de Ray Kroc, o McDonald’s deixou de ser um restaurante regional para se tornar um império. Ele apostou no modelo de franquias, padronizou os processos e transformou a marca em sinônimo de refeição rápida em diversas partes do mundo.

Quando morreu em 1984, sua fortuna estava avaliada em 500 milhões de dólares. Atualmente, segundo a Brand Finance, a rede vale mais de 40,5 bilhões de dólares e está presente em 119 países, com quase 40 mil unidades.

O destino dos irmãos

Enquanto Kroc conquistava fama e fortuna, os irmãos McDonald tiveram finais distintos. Maurice morreu em 1971, aos 69 anos, vítima de um ataque cardíaco associado ao estresse da perda do negócio.

Richard, por outro lado, lidou com mais serenidade. De acordo com a Forbes, ele chegou a declarar em 1991 que não se arrependia do acordo:

“Caso contrário, teria terminado em um arranha-céu com quatro úlceras e oito promotores tentando resolver minha declaração de imposto de renda”.