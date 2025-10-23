DESCANSO MERECIDO

Jorge Aragão anuncia aposentadoria dos palcos aos 76 anos

Sambista revelou que vai reduzir shows e iniciar despedida dos palcos

MetrópoIes

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 00:00

Jorge Aragão Crédito: Ricardo Nunes/Divulgação Vivo Rio

Jorge Aragão anunciou nesta quarta-feira (22/10) durante a FLUP – Festa Literária das Periferias, realizada em Madureira, Zona Norte do Rio, que vai reduzir sua agenda de shows a partir do próximo ano e iniciar uma despedida dos palcos.

Aos 76 anos, Jorge Aragão é considerado uma das figuras mais emblemáticas do samba, referência para várias gerações de artistas. Mesmo com a redução de shows, ele garantiu que continuará compondo e escrevendo, mantendo sua produção artística ativa, porém de forma mais pausada.