Leão, Virgem e Sagitário: Por que organizar o seu lar hoje vai destravar a sua semana e atrair respostas (24 de março)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de março de 2026 às 22:22
Nesta terça-feira, o verdadeiro sucesso de muitos signos será medido pelo nível de paz que eles conseguem cultivar dentro das suas próprias casas. Com o Sol em Áries pedindo iniciativa e a Lua mergulhando em Câncer a partir das 10:45, a energia do dia nos convida a fortalecer as nossas raízes. O lar deixa de ser apenas o lugar onde dormimos e vira o nosso templo sagrado de recarga energética.
Para os nativos de Leão, Virgem e Sagitário, o foco no recolhimento e no ambiente doméstico trará alívio. O leonino sentirá uma vontade imensa de curtir o ninho longe de fofocas; o virginiano usará a sensibilidade para harmonizar o ambiente; e o sagitariano encontrará respostas para crises íntimas ao conversar "olho no olho" com parentes. É um dia excelente para mudar móveis de lugar, organizar o guarda-roupa ou simplesmente preparar a mesa para receber quem você ama.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Aproveite essa maré canceriana para limpar as energias da sua casa. Acenda um incenso de ervas suaves, abra as janelas para o sol entrar e descarte objetos quebrados ou roupas que você não usa há anos e que acumulam estagnação. Quando o nosso ambiente externo está limpo e acolhedor, a nossa mente relaxa e entende que está segura. Esse senso de proteção é o que nos dá coragem para enfrentar o mercado de trabalho amanhã.
Não sinta culpa por querer ficar na sua hoje à noite. Dizer "não" para um evento social barulhento para poder cuidar da sua casa ou passar tempo com os seus pais e filhos é o maior ato de sabedoria astrológica para esta terça-feira. Permita-se recarregar no seu porto seguro. O universo envia proteção e respostas para quem decide valorizar as próprias origens.