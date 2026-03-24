ASTROLOGIA

Leão, Virgem e Sagitário: Por que organizar o seu lar hoje vai destravar a sua semana e atrair respostas (24 de março)

O o segredo da paz pode estar na segurança e no colo de quem você confia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 22:22

Signos Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira, o verdadeiro sucesso de muitos signos será medido pelo nível de paz que eles conseguem cultivar dentro das suas próprias casas. Com o Sol em Áries pedindo iniciativa e a Lua mergulhando em Câncer a partir das 10:45, a energia do dia nos convida a fortalecer as nossas raízes. O lar deixa de ser apenas o lugar onde dormimos e vira o nosso templo sagrado de recarga energética.



Para os nativos de Leão, Virgem e Sagitário, o foco no recolhimento e no ambiente doméstico trará alívio. O leonino sentirá uma vontade imensa de curtir o ninho longe de fofocas; o virginiano usará a sensibilidade para harmonizar o ambiente; e o sagitariano encontrará respostas para crises íntimas ao conversar "olho no olho" com parentes. É um dia excelente para mudar móveis de lugar, organizar o guarda-roupa ou simplesmente preparar a mesa para receber quem você ama.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Aproveite essa maré canceriana para limpar as energias da sua casa. Acenda um incenso de ervas suaves, abra as janelas para o sol entrar e descarte objetos quebrados ou roupas que você não usa há anos e que acumulam estagnação. Quando o nosso ambiente externo está limpo e acolhedor, a nossa mente relaxa e entende que está segura. Esse senso de proteção é o que nos dá coragem para enfrentar o mercado de trabalho amanhã.

