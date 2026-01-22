Acesse sua conta
O amor bate à porta: 3 signos vivem 'dia de sorte' e podem encontrar uma nova paixão hoje (22 de janeiro)

Com a conjunção entre Lua e Vênus, o universo conspira para encontros inesperados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:13

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele dia em que você acorda sentindo que algo especial vai acontecer? Se você é de Libra, Aquário ou Áries, pode confiar nesse pressentimento.

Hoje, o céu está em festa e o magnetismo pessoal desses signos deu um salto. Para os librianos, o dia é de puro romance e diversão, o típico roteiro de filme.

