ASTROLOGIA

O aviso do corpo: Por que a saúde de alguns signos exige atenção especial a partir de hoje (17 de janeiro)

Com a Lua e o Sol em Capricórnio, a estrutura física entra em foco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

O sábado pede que você olhe para a sua "estrutura". Capricórnio rege o que nos sustenta: ossos, dentes, pele e joelhos. Com a Lua ingressando neste signo, qualquer excesso cometido nos últimos dias pode ser cobrado agora.

Para Áries, Capricórnio e Leão, o recado é direto: não force a barra. A vitalidade hoje depende da sua capacidade de respeitar os limites do seu corpo.



É o dia ideal para iniciar uma rotina de exercícios mais séria ou marcar aquele check-up que você vem adiando. A renovação física hoje acontece através da disciplina, não de milagres.

Câncer deve ficar atento à retenção de líquidos, enquanto Leão precisa focar na organização da agenda para evitar o estresse que adoece. Capricórnio sente uma renovação de força, mas não deve ignorar os sinais de cansaço nas articulações.



O segredo para se sentir bem hoje é o contato com o elemento Terra. Caminhar descalço, cuidar de plantas ou simplesmente se alimentar de forma mais natural e sólida ajudará a equilibrar sua energia.