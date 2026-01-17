O aviso do corpo: Por que a saúde de alguns signos exige atenção especial a partir de hoje (17 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 22:22
O sábado pede que você olhe para a sua "estrutura". Capricórnio rege o que nos sustenta: ossos, dentes, pele e joelhos. Com a Lua ingressando neste signo, qualquer excesso cometido nos últimos dias pode ser cobrado agora.
Para Áries, Capricórnio e Leão, o recado é direto: não force a barra. A vitalidade hoje depende da sua capacidade de respeitar os limites do seu corpo.
É o dia ideal para iniciar uma rotina de exercícios mais séria ou marcar aquele check-up que você vem adiando. A renovação física hoje acontece através da disciplina, não de milagres.
Câncer deve ficar atento à retenção de líquidos, enquanto Leão precisa focar na organização da agenda para evitar o estresse que adoece. Capricórnio sente uma renovação de força, mas não deve ignorar os sinais de cansaço nas articulações.
O segredo para se sentir bem hoje é o contato com o elemento Terra. Caminhar descalço, cuidar de plantas ou simplesmente se alimentar de forma mais natural e sólida ajudará a equilibrar sua energia.
Trate seu corpo como o templo que ele é e ele responderá com a resistência necessária para você conquistar todos os seus objetivos de longo prazo.