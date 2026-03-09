Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O céu mudou: Veja como a Lua em Sagitário hoje (9 de março) vai impactar sua sorte nesta semana

Saiba como essa mudança de elemento vai destravar seus planos ainda nesta manhã

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:10

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Se a sua segunda-feira começou com aquela sensação de peso ou introspecção excessiva, calma: o céu está prestes a mudar o disco. Durante as primeiras horas do dia, ainda navegamos nas águas profundas de Escorpião, o que explica essa vontade de ficar no seu canto. Mas prepare o coração e a mente, pois o universo está preparando uma transição energética que promete injetar ânimo até nos mais desanimados.

A grande virada acontece exatamente às 12:37, quando a Lua ingressa em Sagitário. Para os signos de Áries, Leão, Sagitário e Aquário, essa mudança funciona como um interruptor de luz. O que era dúvida vira clareza, e o que era cansaço vira uma vontade incontrolável de expandir horizontes. É o momento perfeito para sacudir a poeira e olhar para a semana com um sorriso no rosto e fé no caminho.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Guarda envia alerta para os signos nesta segunda-feira (9 de março): comece a semana com mais cautela

Uma semana de sorte inesperada começa para 3 signos (entre 9 e 15 de março) e pode abrir caminhos que pareciam impossíveis

Entre revisões e decisões adiadas, esta semana (entre 9 a 15 de março) testa a paciência dos 12 signos

O dia da sorte para cada signo nesta semana (entre 9 e 15 de março) pode trazer a virada que você estava esperando

Uma virada no amor chega e 5 signos podem viver uma semana (entre 9 e 15 de março) de conexões mais fortes e relações muito mais estáveis

Essa transição nos convida a tirar o foco dos problemas e colocá-lo nas soluções. Sagitário é o signo da aventura e do conhecimento, então, se você tem um projeto engavetado ou uma ideia de viagem, a tarde será o momento ideal para dar o primeiro passo. O Sol em Peixes continua nos lembrando de sonhar, mas a Lua em Fogo nos dá o combustível necessário para transformar esses sonhos em metas reais e palpáveis.

Para aproveitar esse novo ciclo que se abre, tente resolver as pendências mais pesadas antes do almoço. Deixe a tarde livre para criar, socializar e planejar o futuro. A dica de ouro é: não se prenda a detalhes minuciosos agora. Olhe para o quadro geral e permita-se acreditar que o melhor ainda está por vir. A semana está apenas começando e as flechas do destino já estão apontadas para o sucesso.

Leia mais

Imagem - Harry Styles lança novo álbum e revela por que turnê mundial terá apenas 7 cidades

Harry Styles lança novo álbum e revela por que turnê mundial terá apenas 7 cidades

Imagem - Dani Suzuki revela bastidores de namoro conturbado com Jason Mraz e desabafa: 'Me senti exposta'

Dani Suzuki revela bastidores de namoro conturbado com Jason Mraz e desabafa: 'Me senti exposta'

Imagem - Ex-BBB Lucas Pizane revela altura real e se compara a Léo Santana: 'Muita gente não acredita'

Ex-BBB Lucas Pizane revela altura real e se compara a Léo Santana: 'Muita gente não acredita'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca diz que 'toda mulher deve manter distância' de Vini Jr.; jogador reage

Virginia Fonseca diz que 'toda mulher deve manter distância' de Vini Jr.; jogador reage
Imagem - Dicas legais: é proibido colocar uma câmera na porta do próprio imóvel?

Dicas legais: é proibido colocar uma câmera na porta do próprio imóvel?
Imagem - O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes

O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
02

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Imagem - Tiros na Paralela: PM atira em pneus de ônibus após homem em surto roubar veículo
03

Tiros na Paralela: PM atira em pneus de ônibus após homem em surto roubar veículo

Imagem - 4 signos devem confiar na sua intuição hoje (8 de março) para evitar erros na semana
04

4 signos devem confiar na sua intuição hoje (8 de março) para evitar erros na semana