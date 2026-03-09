O céu mudou: Veja como a Lua em Sagitário hoje (9 de março) vai impactar sua sorte nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de março de 2026 às 10:10
Se a sua segunda-feira começou com aquela sensação de peso ou introspecção excessiva, calma: o céu está prestes a mudar o disco. Durante as primeiras horas do dia, ainda navegamos nas águas profundas de Escorpião, o que explica essa vontade de ficar no seu canto. Mas prepare o coração e a mente, pois o universo está preparando uma transição energética que promete injetar ânimo até nos mais desanimados.
A grande virada acontece exatamente às 12:37, quando a Lua ingressa em Sagitário. Para os signos de Áries, Leão, Sagitário e Aquário, essa mudança funciona como um interruptor de luz. O que era dúvida vira clareza, e o que era cansaço vira uma vontade incontrolável de expandir horizontes. É o momento perfeito para sacudir a poeira e olhar para a semana com um sorriso no rosto e fé no caminho.
Essa transição nos convida a tirar o foco dos problemas e colocá-lo nas soluções. Sagitário é o signo da aventura e do conhecimento, então, se você tem um projeto engavetado ou uma ideia de viagem, a tarde será o momento ideal para dar o primeiro passo. O Sol em Peixes continua nos lembrando de sonhar, mas a Lua em Fogo nos dá o combustível necessário para transformar esses sonhos em metas reais e palpáveis.
Para aproveitar esse novo ciclo que se abre, tente resolver as pendências mais pesadas antes do almoço. Deixe a tarde livre para criar, socializar e planejar o futuro. A dica de ouro é: não se prenda a detalhes minuciosos agora. Olhe para o quadro geral e permita-se acreditar que o melhor ainda está por vir. A semana está apenas começando e as flechas do destino já estão apontadas para o sucesso.