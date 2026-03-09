ASTROLOGIA

O céu mudou: Veja como a Lua em Sagitário hoje (9 de março) vai impactar sua sorte nesta semana

Saiba como essa mudança de elemento vai destravar seus planos ainda nesta manhã

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:10

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Se a sua segunda-feira começou com aquela sensação de peso ou introspecção excessiva, calma: o céu está prestes a mudar o disco. Durante as primeiras horas do dia, ainda navegamos nas águas profundas de Escorpião, o que explica essa vontade de ficar no seu canto. Mas prepare o coração e a mente, pois o universo está preparando uma transição energética que promete injetar ânimo até nos mais desanimados.



A grande virada acontece exatamente às 12:37, quando a Lua ingressa em Sagitário. Para os signos de Áries, Leão, Sagitário e Aquário, essa mudança funciona como um interruptor de luz. O que era dúvida vira clareza, e o que era cansaço vira uma vontade incontrolável de expandir horizontes. É o momento perfeito para sacudir a poeira e olhar para a semana com um sorriso no rosto e fé no caminho.

Essa transição nos convida a tirar o foco dos problemas e colocá-lo nas soluções. Sagitário é o signo da aventura e do conhecimento, então, se você tem um projeto engavetado ou uma ideia de viagem, a tarde será o momento ideal para dar o primeiro passo. O Sol em Peixes continua nos lembrando de sonhar, mas a Lua em Fogo nos dá o combustível necessário para transformar esses sonhos em metas reais e palpáveis.

