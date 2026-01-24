Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa neste final de semana (24 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 10:10
Quem disse que sábado não é dia de colher frutos?
A Lua em Áries traz uma energia de "liderança" que coloca Câncer sob os holofotes, trazendo o reconhecimento que você tanto buscou.
Para os nativos de Libra, o segredo do sucesso hoje está nas parcerias: trabalhar em dupla ou fechar um acordo será o grande diferencial.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Já os Aquarianos estão com a mente tão ágil que uma ideia tida durante o lazer pode virar um negócio lucrativo na segunda-feira.
Seus talentos estão em evidência, não tenha medo de valorizar o seu passe.