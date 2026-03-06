Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões ousadas a partir desta sexta (6 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de março de 2026 às 09:09
Se você estava esperando um sinal do universo para declarar seu amor ou dar o próximo passo, o sinal acabou de ficar verde. Nesta sexta-feira, Vênus deixa as águas calmas de Peixes e mergulha na fogueira de Áries. O que isso significa? Que a era da timidez acabou.
Para os nativos de Áries, Leão, Sagitário e Libra, o dia marca o início de uma temporada de "caça" e conquista. Não haverá paciência para joguinhos ou indecisões.
Quem está solteiro sentirá uma coragem inesperada para puxar assunto, enquanto quem está comprometido vai querer renovar a chama com aventuras e muita atitude. É o momento de lutar pelo que você ama sem olhar para trás. A sorte hoje acompanha os audaciosos.