Quem é Osmar Campbell? Noivo de Mari Palma já teve casamento transmitido em reality do SBT

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:20
A segunda-feira (01) foi especial para Mari Palma. A jornalista de 36 anos anunciou nas redes sociais que está noiva do humorista Osmar Campbell, 37, depois de um pedido de casamento digno de cena de filme: feito de joelhos, com música ao fundo e até um fotógrafo infiltrado para registrar tudo.
Mari contou que os dois decidiram viver o romance longe dos holofotes por meses, mesmo após assumirem publicamente o relacionamento no Dia dos Namorados. Mas agora, segundo ela, já não dava mais para esconder o brilho no olhar… nem o anel que entregava a novidade.
"Nossa emoção diz mais do que qualquer legenda. A gente quis viver tudo offline antes, mas não dá mais pra disfarçar o sorriso na nossa cara (e o anel gritando no meu dedo)", escreveu a apresentadora, postando fotos do momento em que Osmar se ajoelha.
A jornalista também abriu o coração ao falar sobre o humorista, destacando como ele transformou sua rotina: “Você faz a nossa vida simples parecer um sonho. A fila do mercado, o sofá de domingo, nossos bichos, o cafezinho… Eu olho pra você e vejo paz, acolhimento e futuro”.
Mari contou que Osmar a levou para conhecer um dos lugares mais bonitos de Portugal. Quando ela virou para tirar uma foto da paisagem, ele já estava ajoelhado com o anel, enquanto as músicas especiais do casal tocavam no fundo.
E aquele "turista" que estava por perto? Não era turista: "Era um fotógrafo disfarçado, porque ele sabia que eu ia querer fotos desse momento", revelou.
Entre lágrimas, a jornalista disse vários "sim" e ainda recebeu outra surpresa: um vídeo com mensagens da família e dos amigos do casal, preparado pelo noivo.
"Perfeito demais. Já, já tem festa", comemorou.
Osmar Campbell é paraense e conhecido pelo trabalho no humor, no improviso e no stand-up. É criador do grupo Em Pé na Rede, que virou especial no Star+, e já apresentou programas como Cantadas, Bolada e Tem Dado em Casa?. Também integrou atrações como Fritada (Multishow) e República do Stand Up (Comedy Central).
Além disso, ele já viveu outro momento de destaque envolvendo casamento: em 2018, foi protagonista de uma cerimônia exibida pelo reality Fábrica de Casamentos, do SBT, ao lado da então esposa, a atriz Mariana Lessa.
Mari, por sua vez, vive sua primeira relação pública desde o término com o jornalista Phelipe Siani. Ela e Osmar se conheceram no fim de 2023 e, segundo Mari, a conexão aconteceu imediatamente: "Percebi que não conseguia parar de falar com ele. Pensei: 'Temos um problema'", disse em entrevista recente.