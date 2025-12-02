NOIVA!

Quem é Osmar Campbell? Noivo de Mari Palma já teve casamento transmitido em reality do SBT

A jornalista foi surpreendida pelo humorista em um dos pontos mais bonitos de Portugal

A segunda-feira (01) foi especial para Mari Palma. A jornalista de 36 anos anunciou nas redes sociais que está noiva do humorista Osmar Campbell, 37, depois de um pedido de casamento digno de cena de filme: feito de joelhos, com música ao fundo e até um fotógrafo infiltrado para registrar tudo.

Mari contou que os dois decidiram viver o romance longe dos holofotes por meses, mesmo após assumirem publicamente o relacionamento no Dia dos Namorados. Mas agora, segundo ela, já não dava mais para esconder o brilho no olhar… nem o anel que entregava a novidade.

"Nossa emoção diz mais do que qualquer legenda. A gente quis viver tudo offline antes, mas não dá mais pra disfarçar o sorriso na nossa cara (e o anel gritando no meu dedo)", escreveu a apresentadora, postando fotos do momento em que Osmar se ajoelha.

A jornalista também abriu o coração ao falar sobre o humorista, destacando como ele transformou sua rotina: “Você faz a nossa vida simples parecer um sonho. A fila do mercado, o sofá de domingo, nossos bichos, o cafezinho… Eu olho pra você e vejo paz, acolhimento e futuro”.

Mari contou que Osmar a levou para conhecer um dos lugares mais bonitos de Portugal. Quando ela virou para tirar uma foto da paisagem, ele já estava ajoelhado com o anel, enquanto as músicas especiais do casal tocavam no fundo.

E aquele "turista" que estava por perto? Não era turista: "Era um fotógrafo disfarçado, porque ele sabia que eu ia querer fotos desse momento", revelou.

Entre lágrimas, a jornalista disse vários "sim" e ainda recebeu outra surpresa: um vídeo com mensagens da família e dos amigos do casal, preparado pelo noivo.

"Perfeito demais. Já, já tem festa", comemorou.

Quem é o noivo de Mari Palma?

Osmar Campbell é paraense e conhecido pelo trabalho no humor, no improviso e no stand-up. É criador do grupo Em Pé na Rede, que virou especial no Star+, e já apresentou programas como Cantadas, Bolada e Tem Dado em Casa?. Também integrou atrações como Fritada (Multishow) e República do Stand Up (Comedy Central).

Além disso, ele já viveu outro momento de destaque envolvendo casamento: em 2018, foi protagonista de uma cerimônia exibida pelo reality Fábrica de Casamentos, do SBT, ao lado da então esposa, a atriz Mariana Lessa.