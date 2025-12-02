O que é seu volta hoje: Universo traz reencontros e segunda chance para 4 signos no amor (2 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:14
Se você vem sentindo que algo no amor estava "no ar", hoje isso se confirma. O dia 2 de dezembro chega com uma configuração emocional rara: a Lua ativa memórias, o Sol ilumina intenções e o resultado é simples, aquilo que precisa ser resolvido volta para ser resolvido.
Não se surpreenda se uma mensagem inesperada surgir, se alguém retomar um assunto antigo ou se você sentir vontade de puxar um papo honesto. A energia é de cura, de olhar nos olhos e falar o que ficou engasgado. Quatro signos, em especial, sentem isso de forma mais intensa: Leão, Libra, Peixes e Câncer, todos com possibilidade real de reconexão.
Para quem já está em relacionamento, o dia favorece conversas profundas que tiram dúvidas e estreitam laços. E para quem está solteiro, encontros significativos podem surgir com naturalidade, como se o universo estivesse coordenando tudo.
Hoje é dia de reabrir portas mas sem sofrimento. Apenas com clareza, maturidade e verdade.