Renata Saldanha teve surpresa negativa com o BBB 25: 'Estranheza'

Campeã do BBB 25 revelou ainda se toparia participar de outro reality

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:36

Renata Saldanha
Renata Saldanha Crédito: Reprodução

Renata Saldanha, campeã do BBB 25, abriu alguns detalhes bem desafiadores de ficar confinada no reality show da Globo. Em entrevista à Contigo, ela refletiu sobre a sua trajetória dentro do programa e suas perspectivas para o futuro. A bailarina, que entrou junto com a amiga Eva, revelou que surpreendeu negativamente com algumas situações e contou se participaria de outro reality.

De início, a loira contou que tudo parecia conspirar a favor da inscrição da dupla de amigas.  "Não tinha nada que nos prendesse e, quando foi revelado que era em dupla, a gente ficou muito empolgada. Coincidiu que no dia (da inscrição) eu estava gravando um conteúdo para uma marca e era sobre o dia do amigo". Incentivadas pela família, as duas embarcaram no desafio do confinamento. A loira completa: "Dá muito frio na barriga. Você sabe que vai para um programa que vai te expor e, por mais que você saiba que tudo vai acontecer e tudo vai mudar, você não sabe o tamanho disso. O Big Brother é isso, é uma surpresa, uma aventura emocionante."

Mas, ela teve surpresas sobre como é ser vista ao vivo 24 horas por todo o Brasil. Para ela, teve um lado bom e um lado muito difícil de lidar: "Positivamente, fique surpresa pela torcida. A gente fica muito feliz de saber que tem várias pessoas vibrando por você. Negativo, é o nível de exposição, as pessoas te viram chorar, comer, tomar banho... tudo. Essa exposição me causava estranheza", contou no estúdio. 

Sobre a sensação de ficar quase quatro meses em uma casa monitorada pelo público, Renata admitiu que não foi como ela pensava. "É bem diferente do que a gente imagina. Emocionalmente é bem desgastante, cansativo, exatamente por não saber o que vai acontecer e fora a tensão natural da casa. Tem paredão, tem prova... o tempo inteiro você tá com o coração agitado. Nunca tive um sono de qualidade, sempre foi um de alerta. Isso me surpreendeu lá dentro", desabafou. 

Outro reality?

Ao ser perguntada se viveria uma experiência como o BBB novamente, Saldanha afirmou que neste momento não é uma possibilidade. "Eu tenho que estar bem organizada. Hoje, não. Ainda estou reorganizando minha vida. Fico feliz de ter essa oportunidade e visibilidade", disse mas ponderou: "opinião tem 24 horas".

Já sobre os planos futuros, a dançarina ressaltou que gostaria de usar suas habilidades de comunicação para apresentar um programa na TV: "Sempre amei me comunicar. Minhas redes sociais era esse espaço, isso vai perdurar, mas numa nova perspectiva. Existem muito mais pessoas que estão me acompanhando e torcendo. (...) Vou dar muita força nisso. Mas, tenho muita vontade de querer ser apresentadora. As melhores reflexões são de conversas, diálogos, porque não trazer isto num programa?!"

