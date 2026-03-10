ASTROLOGIA

Universo envia alerta e 5 signos precisam cuidar da saúde esta semana (10 de março)

Saiba como a energia de fogo desta terça-feira renova seu vigor físico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acordou com vontade de se mexer e mudar hábitos antigos, saiba que os astros estão do seu lado. A Lua em Sagitário é sinônimo de vitalidade e expansão física. É aquele dia em que o corpo pede movimento e a mente busca novos ares. Para quem estava se sentindo estagnado ou sem energia para começar uma dieta ou exercício, a terça-feira oferece o "combustível" ideal para dar o pontapé inicial.



Os signos de Áries, Leão, Sagitário, Touro e Virgem são os favoritos desta onda de vigor. Para os signos de fogo (Áries, Leão, Sagitário), a recomendação é gastar essa energia com esportes ou atividades ao ar livre. Já para Touro e Virgem, o foco deve ser a nutrição e o cuidado com o sistema digestivo. O corpo hoje responde rapidamente a estímulos positivos, então escolha alimentos frescos e evite excessos que possam sobrecarregar o fígado.

A saúde mental também ganha um reforço com o otimismo sagitariano. O riso, a socialização e o contato com a natureza atuam como remédios naturais contra o estresse. Se você trabalha em escritório, tente fazer pausas para caminhar e oxigenar o cérebro. A postura e o cuidado com as articulações (especialmente joelhos) são pontos de atenção, mas nada que uma boa sessão de alongamento ou yoga não resolva.

